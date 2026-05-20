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La activación del equipo clave contra el cáncer de mama parado en el General de Castellón, más cerca: hay novedades

El acelerador de electrones móvil fue adquirido hace casi tres años para el tratamiento de radioterapia intraoperatoria, una maquinaria que permitiría luchar contra el cáncer de mama.

Traslado del equipo desde el Hospital General al Provincial de Castellón.

Traslado del equipo desde el Hospital General al Provincial de Castellón.

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La puesta en marcha del acelerador de electrones móvil adquirido hace casi tres años para el tratamiento de radioterapia intraoperatoria en el Hospital General de Castellón está más cerca. Se trata de una maquinaria, que permitiría luchar contra el cáncer de mama.

En concreto, el Hospital General de Castellón ha publicado en la plataforma de contratación la licitación por más de 570.000 euros del servicio de mantenimiento del acelerador de electrones de la futura Unidad de Radioterapia Intraoperatoria. Además, ha informado en un comunicado de que ha iniciado la fase de calibrado del equipo, uno de los últimos requerimientos del Consejo de Seguridad Nuclear de España (CSN) para su puesta en marcha.

Una inversión millonaria

Cabe recordar que la Conselleria de Sanitat adjudicó en noviembre de 2022 (al final del anterior gobierno del Botànic) un contrato de casi 4 millones (3.811.500 euros IVA incluido) para el suministro de tres equipos de aceleradores de electrones móvil para tratamiento de radioterapia intraoperatoria con destino al Hospital General de Castelló, el Clínico de València y el General d'Elx. Estos equipos se recibieron entre marzo y julio del 2023, pero hasta el final del 2025 solo se habían realizado cuatro intervenciones quirúrgicas en el Clínico, el de Elx se puso en marcha en marzo de este año, mientras que el de Castelló es el más retrasado, todavía pendiente de su puesta en marcha.

Complejo proceso

Desde la Conselleria de Sanitat han explicado que la instalación de este equipamiento conlleva un complejo proceso de autorización regulado por el CSN, que exige una serie de plazos y controles previos que garanticen su uso de acuerdo a la normativa vigente. Esta tramitación se ha iniciado por parte del actual equipo directivo del centro hospitalario y de la Conselleria de Sanitat, después de que el aparato fuera adquirido durante la anterior legislatura sin la previsión ni la planificación de los requerimientos necesarios para su puesta en marcha.

Pruebas en el búnker del Hospital Provincial

En estos momentos, una vez obtenido el visto bueno del CSN para la fase de comisionado, el acelerador de electrones se ha trasladado hasta el Hospital Provincial de Castellón para efectuar las pruebas y los ajustes necesarios que permitan verificar y calibrar el correcto funcionamiento del equipo. Estos trabajos se realizarán en el búnker especial de radioterapia, una sala habilitada para este tipo de mediciones con radiación ionizante.

Una vez superada esta fase, el equipo regresará al bloque quirúrgico del Hospital General de Castellón a la espera de la fecha de inspección por parte del Consejo de Seguridad Nuclear que expedirá el documento de notificación para su puesta en marcha.

Cáncer de mama

El acelerador de electrones que instalará el Hospital General de Castellón es un equipo móvil para realizar radioterapia intraoperatoria, es decir, administrar radiación ionizante durante el acto quirúrgico directamente en el lecho tumoral, por lo que evita la irradiación de los tejidos sanos y su uso está indicado en procesos oncológicos de mama y ginecológicos.

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Asimismo, la plataforma de contratación también ha sacado a licitación el suministro de equipos dosimétricos de medida y material necesario para implementar la técnica de radioterapia intraoperatoria en el Hospital General Universitario de Castellón por 146,983.75 euros.

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