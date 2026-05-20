Aemet avisa ante lo que se avecina: más de 35 grados en Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de anunciarlo: A partir de mañana, en la península se espera un episodio de temperaturas extraordinariamente altas para la época del año. Una situación que en la provincia de Castellón puede dejar más de 35º.

Las temperaturas experimentarán un ascenso los próximos días, que se empezará a notar ya este mismo jueves. En el interior de la provincia es donde más se notará el aumento de las temperaturas, que superarán los 30º en muchas zonas. Con cielos poco nubosos o despejados, el ambiente será veraniego, si se cumplen las previsiones.

Hasta 36 grados en Zorita

El caso más llamativo es el de Zorita, la sartén de la provincia. Este jueves se esperan valores de 34º y de 35º el viernes y el sábado, llegando a su clímax el domingo, con 36º, según la web de Aemet.

En otros puntos se superarán los 30º. Es el caso de Segorbe, donde se esperan 31º el viernes y el sábado y 30º el jueves y el domingo. Mientras, en Atzeneta estarán entre los 29º y 30º los próximos días. Morella, en cambio, llegará a los 28º el domingo.

En la costa las temperaturas serán veraniegas. / MANOLO NEBOT ROCHERA

¿Qué pasará en la costa?

En la costa las temperaturas también serán veraniegas, aunque sin superar los 30º. Por ejemplo, en Castelló irán in crescendo, pasando de los 27º de este jueves a los 29º el sábado y el domingo. Unos valores más suaves se experimentarán más al norte, en Orpesa (que subirá a 26º el fin de semana) o Vinaròs (26º el sábado). Más al sur, en Almenara se alcanzarán los 28º el domingo.

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Valores nocturnos

Sin embargo, las temperaturas darán un alivio en el interior por la noche, donde las mínimas se situarán entre los 12-15º en el interior. En cambio en la costa no bajarán de los 17º-18º en el caso de Castelló.