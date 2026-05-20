Alumnos de Castellón diseñan un intermitente inteligente para ir de forma segura en patinete: Son finalistas en un concurso nacional

Alumnos de un instituto de la provincia de Castellón son finalistas de un concurso de innovación de ámbito nacional. La competición de ideas Audicrea Challenge, promovida por Audi, es una iniciativa de referencia en España para impulsar la creatividad, la innovación social y la actitud emprendedora entre jóvenes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

En concreto, la 11ª edición alcanza su mayor participación hasta la fecha, con 614 equipos y 1.842 estudiantes de toda España. Y de ellos, se ha seleccionado ya los 10 equipos que participarán en la gran final, que se celebrará en Barcelona el próximo 27 de junio.

Uno de los diez equipos finalistas es del IES Coromines de Benicarló, que concurre con el proyecto Lix. Los participantes del centro benicarlando son Yago Sánchez, Arnau Martínez y Nahuel Beardi. Han creado un dispositivo autónomo de señalización inteligente para mejorar la seguridad en movilidad urbana. Se presenta en forma de guante con tecnología LED que actúa como intermitente corporal, facilitando la comunicación de movimientos de forma intuitiva. Se complementa con una app que permite personalizar su uso y analizar hábitos de movilidad. Suman 905 votos, lo que les posiciona en el tercer puesto, solo superados por el equipo del IES Salvador Gadea de Aldaia (Valencia), que suma 2399 votos, y el CES Samaniego de Murcia, con 1686 votos.

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Los jóvenes finalistas defenderán sus proyectos en un acto abierto al público ante un jurado compuesto por profesionales del ámbito empresarial y social. Las iniciativas serán evaluadas en base criterios como la creatividad, el impacto social, la viabilidad, el nivel de desarrollo y la capacidad de comunicar de comunicación del equipo. El premio para el equipo ganador recibirá será una experiencia única: un viaje a Silicon Valley durante el mes de julio, donde participará en un programa exclusivo de creatividad y preincubación en el Imagine Creativity Center. Durante esta estancia, los estudiantes podrán trabajar en el desarrollo de su proyecto junto a expertos y conocer de cerca el ecosistema de innovación de empresas como Google, Apple, Netflix o Instagram.