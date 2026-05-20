La Diputación de Castellón se suma al Día Internacional de los Museos con una programación que une arte, historia y arqueología

La Diputación Provincial de Castellón se suma al Día Internacional de los Museos con una programación que une arte, historia y arqueología.

Bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido, planteado por el International Council of Museums (ICOM) la institución provincial ha organizado, coincidiendo con el 181º aniversario de la creación del Museu de Belles Arts, dos interesantes propuestas para acercar al público el valor patrimonial cultural y el papel de los museos como espacios fundamentales para “preservar nuestra identidad y acercar nuestra historia a la ciudadanía”.

"Conocer y comprender el legado"

Así lo ha destacado el diputado de Museos, Alejandro Clausell, quien ha subrayado la importancia de los museos en la preservación de la historia. “Castellón es una provincia con gran riqueza histórica y artística, y cada una de las piezas expuestas en el Museu de Belles Arts permite conocer y comprender el legado de nuestra tierra”, ha asegurado.

Por un lado, la Diputación de Castellón, a través de las colecciones de Bellas Artes del Museo, ha organizado la exposición Pensionados en Roma, una nueva mirada cosmopolita y, por otro lado, a partir de los materiales de la sala de Arqueología, ha programado la muestra que lleva por título Entre Oriente y Occidente. Un paisaje compartido de ideas y conocimientos.

Unidas bajo este hilo conductor y a partir de bienes conservados desde la Prehistoria hasta principios del siglo XX, ambas miradas invitan a reflexionar sobre la importancia de la movilidad humana y el intercambio cultural en la construcción de redes capaces de unir e integrar generaciones, territorios y fronteras. Un itinerario a través de siglos y milenios que ya puede disfrutarse en el Museo de Bellas Artes.

En la Sala de Arqueología, situada en la planta sótano del Museo, el lema de Entre Oriente y Occidente. Un paisaje compartido de ideas y conocimientos pretende mostrar cómo las comarcas castellonenses han estado conectadas con Europa y el Mediterráneo desde la Prehistoria, en un trasiego constante de lenguas, símbolos y creencias que tienen su reflejo en siete objetos destacados de la colección permanente.

“Se trata de una pequeña selección representativa que recorre un largo periodo de nuestra historia: desde el Neolítico, hace 7.000 años, hasta la etapa andalusí de la Edad Media”, ha explicado Clausell, quien ha seguido diciendo que “son objetos que nos hablan de contactos, intercambios e influencias, y que muestran cómo nuestras tierras han sido, desde siempre, un espacio de encuentro”.

En la tercera planta, Pensionados en Roma, una nueva mirada cosmopolita redescubre la figura de los artistas pensionados de la primera época de la Diputación de Castellón, con creadores de primer orden como Francisco Viciano, Gabriel Puig Roda y Vicent Castell Doménech.

Gracias al impulso de esta, se convirtieron en ciudadanos del mundo con una visión mucho más amplia de la sociedad. Sus obras y nueva mirada permitieron la modernización artística provincial conectando con las corrientes europeas de la época, tal y como muestra la visita en torno a cuatro ideas interrelacionadas: el viaje y la escuela de Roma, pensionados y sus obras destacadas, las emociones como lenguaje universal y el valor de la educación en línea con la apuesta de la Diputación Provincial de Castellón.

Colección histórica

Este año el Museu de Belles Arts de Castelló conmemora el 181º aniversario de una colección que nace como Museo Provincial de Bellas Artes en 1845 gracias a los fondos artísticos de la Desamortización, origen de la colección, a los que se sumará años más tarde, en 1934, la importante colección de arte de la Diputación Provincial.

En su conjunto, la implicación de los pensionados fue crucial tanto a la hora de dotar al museo de piezas como en la salvación del patrimonio provincial, como miembros de la Junta de Recuperación del Tesoro Artístico. Tras diversos cambios de emplazamiento, su actual y galardonada sede custodia un amplio y rico legado que incluye arqueología, etnología, cerámica y bellas artes.

De este modo, el diputado de Museos ha ensalzado la riqueza patrimonial y cultural que conserva el Museo de Belles Arts, subrayando que “este espacio custodia una parte esencial de la historia y la identidad cultural de Castellón”.