Los directores de 42 IES de Castellón no descartan dimitir si no se desbloquea el conflicto

Los equipos directivos de 42 centros de Secundaria de la provincia hicieron ayer público un manifiesto en el que expresaban su apoyo a las reivindicaciones de la huelga educativa indefinida en la Comunitat y advertían de que no descartan presentar la dimisión si la situación no se desbloquea.

El documento, aprobado en una reunión celebrada en Benicàssim, se suma al malestar creciente de la comunidad educativa valenciana, inmersa desde el 11 de mayo en una huelga indefinida del profesorado no universitario, convocada en defensa de la educación pública y de mejoras laborales, salariales y organizativas. La protesta ha situado en el centro del debate la reducción de ratios, el incremento de plantillas, la disminución de la burocracia, la mejora de las condiciones del profesorado, la atención a la diversidad y la dotación de recursos para los centros.

En el manifiesto, los equipos directivos de Castellón subrayaban que los institutos afrontan «retos sociales, emocionales y académicos cada vez mayores» en un contexto marcado, según denuncian, por la «falta de recursos», los «recortes acumulados» y unas necesidades educativas crecientes. Los firmantes reivindican el papel de los equipos directivos y los claustros como «motores de estabilidad y cohesión» dentro de los centros.

Los responsables de los institutos recalcaron, además, que sus equipos han sido elegidos democráticamente por los claustros y que representan un liderazgo «consensuado y aceptado» por la comunidad educativa. Sin embargo, aseguraron que desde hace tiempo vienen trasladando numerosas reclamaciones por «carencias muy graves» que afectan al funcionamiento ordinario de los centros y al ejercicio de la función directiva en general.

Entre las cuestiones que, según el manifiesto, continúan sin respuesta figuran la asignación de recursos, la planificación de unidades vacantes, la atención al alumnado recién llegado, los equipamientos y las infraestructuras. También expresaron su solidaridad con los equipos directivos que están sufriendo «situaciones extremas» derivadas de la dana.

El posicionamiento de estos centros llega en plena negociación entre la conselleria y los sindicatos. Educación emplazó ayer a las organizaciones sindicales a pronunciarse sobre su última propuesta, que incluye mejoras salariales, mientras los sindicatos mantienen que faltan compromisos en ratios o plantillas. El pronunciamiento de Castellón se suma al manifiesto impulsado el lunes en Picanya por miembros de equipos directivos de la Comunitat (entre ellos, casi 60 de la provincia) en defensa de la educación pública, que ya había logrado más de 1.200 adhesiones y planteaba dimisiones en bloque.

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Entre los centros firmantes figuran el IES Torrelló, Honori Garcia, La Plana, Miquel Peris i Segarra, Ximén d’Urrea, Jaume I,Joan Coromines, Ramón Cid, Cueva Santa, Alto Palancia, Vila-roja, Álvaro Falomir, Betxí, José Vilaplana, Atzeneta, Crémor, Politècnic, Caminàs, Serra d’Espadà, Francesc Tàrrega, Penyagolosa, Professor Broch i Llop, Leopoldo Querol, El Prat, Benigasló, Bovalar, Borriol, Alfred Ayza, Pere-Enric Barreda i Edo, Vicent Castell, Francesc Ribalta, la Vilavella, Matilde Salvador, Juan Bautista Porcar, Maestrat, Vall d’Alba, Botànic Cavanilles y Violant de Casalduch, IES Jérica, l'Alcalatén y Orpesa.