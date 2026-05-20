La Conselleria de Educación «amplía» el recorte al IES Miquel Peris del Grau mientras negocia con los sindicatos: de tres a cinco docentes menos el próximo curso.

Hace apenas unos días, los docentes de este instituto ya habían alertado públicamente de la eliminación de tres profesores y de las consecuencias educativas que podía tener esta medida en uno de los centros con mayor complejidad de la provincia. Ahora, el número se incrementa en dos y pasan a cinco las plazas que Conselleria decide suprimir para el próximo curso, según ha denunciado l’Assemblea de Docents del Miquel Peris.

«El problema ya no es únicamente la pérdida de puestos de trabajo, sino el impacto que estas decisiones tendrán sobre el alumnado y sobre el funcionamiento diario del instituto», ha indicado Javier Olivares, coportavoz de l’Assemblea de Docents del Miquel Peris.

Panorama "desolador"

Por su parte, Núria Miró ha advertido de que esta reducción afectará directamente a la atención del alumnado, a la convivencia y «a la capacidad de respuesta ante situaciones sociales y académicas complejas». «Si con tres docentes menos desaparecía la codocencia en 1º de ESO y el programa destinado al aprendizaje de las lenguas oficiales por parte del alumnado, con cinco profesores menos el panorama es desolador».

Desde de l’Assemblea de l’IES Miquel Peris recuerdan que Grau de Castelló concentra una de las áreas con mayor vulnerabilidad social de la ciudad, por lo que consideran incoherente que, en este contexto, la administración educativa opte por reducir plantilla y recursos de apoyo.

Finalmente, han pedido a las familias del Grau que participen en la manifestación convocada en Castelló, este jueves, en defensa de la educación pública y «contra los recortes».