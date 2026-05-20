Las familias de Castellón, Valencia y Alicante piden voz en la negociación de la huelga docente y reclaman a Educación mejoras más allá de los salarios

La Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya ha solicitado este miércoles una reunión urgente con la Conselleria de Educación en el contexto de las negociaciones abiertas por la huelga indefinida docente. La entidad asegura que existe una creciente preocupación entre las familias por la situación actual de la educación pública valenciana y reclama ser escuchada en un debate que, subraya, afecta directamente al alumnado.

La organización, presidida por Vicent Gumbau, ha reiterado su apoyo a la huelga indefinida del profesorado y a sus reivindicaciones, aunque ha lamentado que la propuesta de la consellera Carmen Ortí se haya centrado en cuestiones salariales y haya dejado al margen otras mejoras estructurales que considera imprescindibles para garantizar una educación pública, inclusiva y de calidad.

Críticas a una propuesta centrada en los salarios

Desde la Confederación sostienen que el acuerdo trasladado por la Conselleria en la reunión del pasado 18 de mayo no da respuesta a muchas de las necesidades que afectan de forma directa al alumnado y a sus familias.

“Las familias estamos muy preocupadas porque las cuestiones esenciales continúan sin abordarse. No se puede hablar de calidad educativa sin reducción de ratios, sin recursos suficientes o con centros que acumulan carencias estructurales”, ha afirmado Vicent Gumbau.

La entidad considera que la negociación no puede limitarse al ámbito retributivo del profesorado y reclama medidas concretas para afrontar problemas que, según denuncia, forman parte del día a día de los centros educativos públicos.

Ratios, sustituciones, recursos e infraestructuras

La Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya alerta de que la falta de profesorado, los problemas con las sustituciones, la insuficiencia de recursos humanos y materiales y el estado de algunas infraestructuras educativas repercuten directamente en la atención que recibe el alumnado.

En este sentido, la organización insiste en que las familias no pueden quedar al margen de las decisiones que adopte la administración educativa, ya que sus consecuencias se trasladan de manera directa a la vida diaria de los centros y de los estudiantes.

“Las familias también formamos parte de la comunidad educativa y queremos ser escuchadas. Las decisiones que se toman desde la administración tienen consecuencias directas sobre el día a día de nuestros hijos e hijas”, ha remarcado Gumbau.

Ausencia del valenciano en la negociación

Otro de los puntos que la Confederación considera especialmente grave es que el valenciano haya desaparecido de la negociación. La entidad defiende que la lengua constituye uno de los pilares fundamentales del sistema educativo valenciano y de la cohesión social, por lo que reclama que vuelva a formar parte del debate.

La organización sostiene que cualquier acuerdo sobre la educación pública debe contemplar no solo las condiciones laborales del profesorado, sino también los elementos que garantizan la calidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades en los centros.

Reclaman diálogo, transparencia y compromisos firmes

Por todo ello, la Confederación Gonzalo Anaya reclama una reunión con responsables de la Conselleria de Educación para trasladar la preocupación de las familias, conocer qué medidas prevé aplicar la administración más allá de las cuestiones salariales y exigir garantías reales para asegurar una educación pública de calidad.

“Lo que necesitamos es diálogo real, transparencia y compromisos firmes con la educación pública. Las familias no podemos quedar al margen de este debate”, ha concluido el presidente de la Confederación.

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La entidad espera que la Conselleria atienda esta petición con la urgencia que, a su juicio, requiere la situación actual de los centros educativos valencianos.