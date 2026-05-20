La Feria de la Primavera de Ruta de Sabor llega a Castelló: fechas y productores participantes

Castelló se prepara para acoger la quinta edición de la Feria de la Primavera de Ruta de Sabor, una muestra que estará protagonizada un año más por la gastronomía y los productores de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón, llegará a la plaza Huerto Sogueros de la capital de la Plana del viernes 29 al domingo 31 de mayo, tal y como ha dado a conocer este miércoles el vicepresidente provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez.

Un total de 17 productores castellonenses participarán en el evento, donde se podrán adquirir sus productos y también conocerlos en detalle o degustarlos gracias a las diferentes presentaciones previstas. Además, se realizarán showcookings a cargo de los chefs con Estrella Michelín Emanuel Carlucci, Alejandra Herrador, Miguel Barrera y Raúl Resino, además de estar prevista otra demostración a cargo del restaurante Anhelo de Castelló. La oferta se complementa por una zona de juegos infantiles de madera de gran tamaño y animación con el fin de extender el evento a todos los públicos.

Martínez, durante la presentación de la Feria de la Primavera. / JAVIER VILAR

Mañana y tarde

En detalle, la feria funcionará en esta nueva edición en horario de 11 a 14 horas y de 16.30 a 22 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo estará abierta por la mañana en horario de 11 a 15 horas.

Martínez ha remarcado la apuesta por impulsar la segmentación y la especialización turística de la provincia, que cuenta tanto con una extensa costa como "un rico y variado interior donde el medioambiente y la naturaleza se funden con la cultura, el patrimonio y la gastronomía".

El vicepresidente, en este sentido, ha remarcado que "de esa gastronomía hemos consolidado su nombre con la marca Castelló Ruta de Sabor, que le confiere un gran atractivo y es envidia de muchas provincias a nivel estatal". Una firma que, como ha detallado Martínez, ya tiene más de 500 socios de lo que supone "el club de producto gastronómico más consolidado de toda la Comunitat Valenciana".

Los productores participantes