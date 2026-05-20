Un foro sobre el talento reunirá en Castellón a expertos de toda España: desde el Villarreal CF a una start-up aeroespacial de Vigo

A las empresas les preocupa hoy en día contar con talento en sus plantillas. Así lo apuntan desde el Club de Recursos Humanos de Castellón, que engloba a profesionales de toda la provincia y que por ello ha organizado un taller con un tema de actualidad como es El desafío del talento: Construyendo el talento de las organizaciones.

El elenco de ponentes que debatirán en este foto es de gran relevancia y procede de toda la geografía nacional. La cita está prevista el próximo 25 de mayo, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos del Edificio del Consell Social de la UJI.

La voz de expertos y cómo apuntarse

Los ponentes para el foro atesoran gran currículum y experiencia:

➡️ Carlos García: Director de RR.HH. del Villarreal CF.

Carlos García. / Mediterráneo

➡️ Francisco Boira: Cofundador de Kreios Space, empresa aeroespacial con fondos de inversión para proyectos de la OTAN. Es natural de Cabanes: conoce aquí su historia de éxito. La startup aeroespacial española está especializada en el desarrollo de sistemas de propulsión eléctrica para satélites en Órbitas Muy Bajas (VLEO, por sus siglas en inglés). Sus instalaciones principales se encuentran en la Zona Franca de Vigo, en el área portuaria de Bouzas.

Kreios. / Mediterráneo

➡️ Anna Lorente: Directora de consultoría e igualdad en Adecco Group.

Anna Lorente. / Mediterráneo

➡️ María Rui: Directora de desarrollo de talento y liderazgo global en Bureau Veritas Group. Es una compañía global de servicios de ensayo, inspección y certificación.

María Rui. / Mediterráneo

Ante cualquier duda desde el Club han puesto a disposición un e-mail (info@clubrrhh.org). Las inscripciones podrán realizarse en el formulario de su web.

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Desde la institución que agrupa a expertos en RRHH recalcan que "uno de los mayores retos actuales de cara al futuro de cualquier organización o empresa es atraer, desarrollar e impulsar el talento en un entorno cada vez más exigente y cambiante como el actual".