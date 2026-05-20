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El kit para ir en patinete y señalizar maniobras de forma segura: Lo han ideado alumnos de Castellón y opta a un premio nacional

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El kit para ir en patinete y señalizar maniobras de forma segura: Lo han ideado alumnos de Castellón y opta a un premio nacional

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Alumnos de un instituto de la provincia de Castellón son finalistas de un concurso de innovación de ámbito nacional. La competición de ideas Audicrea Challenge, promovida por Audi, es una iniciativa de referencia en España para impulsar la creatividad, la innovación social y la actitud emprendedora entre jóvenes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. Uno de los diez equipos finalistas es del IES Coromines de Benicarló, que concurre con el proyecto Lix. Los participantes del centro benicarlando son Yago Sánchez, Arnau Martínez y Nahuel Beardi. Han creado un dispositivo autónomo de señalización inteligente para mejorar la seguridad en movilidad urbana. Más información

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