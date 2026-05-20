Un peluquero de Castellón, en la cúpula de la nueva patronal española del sector

El sector de la imagen personal ha dado un paso decisivo para reforzar su representación empresarial en España con la creación de la Confederación Empresarial de Imagen Personal, una nueva patronal que nace con el objetivo de unir en una sola voz a peluquerías, barberías, centros de estética, autónomos y profesionales de una actividad que a nivel nacional agrupa a más de 35.000 pymes y micropymes y genera alrededor de 240.000 empleos.

La entidad está integrada por ANEIP, ANEPE-IMPE, FANAE, FEDCAT, FIPA y EIPEF, organizaciones que buscan superar la histórica atomización del sector y reforzar su capacidad de interlocución ante las administraciones. La nueva confederación estará presidida por Diego Sanz, de la Asociación Nacional de Empresarios de Peluquería, Estética e Imagen Personal.

Uno de los nombres destacados en la nueva estructura es el del castellonense Juan Hernández, presidente de la Asociación provincial de peluquerías y vinculado a la Asociación Nacional de Empresas de Imagen Personal, que asumirá el cargo de vicepresidente y secretario. Su presencia en la junta directiva sitúa a Castellón dentro del núcleo de decisión de una patronal que aspira a coordinar las distintas sensibilidades territoriales y profesionales del sector. En la provincia el sector da empleo a unas 1.700 personas y el 70% son autónomos sin trabajadores.

La nueva organización nace con tres grandes reivindicaciones sobre la mesa: la restitución del IVA reducido al 10%, el reconocimiento de las enfermedades profesionales y la profesionalización y dignificación del sector. La bajada del IVA es una de las principales demandas históricas de peluquerías, barberías y centros de estética, que actualmente soportan un tipo del 21% pese a su peso económico, social y laboral y a haber sido considerados servicios esenciales.

Imagen de un salón de peluquería. / Mediterráneo

La Confederación recuerda que esta reivindicación cuenta ya con una Proposición de Ley aprobada por el Senado, pendiente de debate y votación en el Congreso de los Diputados, donde acumula más de 90 prórrogas del plazo de enmiendas, lo que ha impedido hasta ahora su tramitación efectiva. Para la nueva patronal, desbloquear esta medida es clave para aliviar la presión fiscal que soportan miles de pequeños negocios y autónomos.

Otro de los ejes será el reconocimiento de las enfermedades profesionales vinculadas a la actividad diaria en salones, barberías y centros de estética. La entidad subraya que estos profesionales están expuestos a posturas mantenidas, movimientos repetitivos, manipulación de productos y contacto con agentes químicos, por lo que reclama una protección adecuada para estas realidades laborales.

La Confederación también centrará parte de su trabajo en impulsar la formación, las acreditaciones profesionales, el relevo generacional y la mejora de los estándares de calidad. Su objetivo es reforzar el reconocimiento social e institucional de una profesión con una importante presencia de mujeres, jóvenes y trabajadores autónomos.