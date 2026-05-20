Incidente en la bp de Castellón: un problema eléctrico detiene la actividad en la refinería

Las instalaciones de la refinería de bp en el Grau de Castelló han experimentado una incidencia en la mañana del miércoles, que ha detenido temporalmente la actividad de la planta. Según han confirmado desde la propia compañía, a las 9.15 horas ha ocurrido "un problema eléctrico externo, ajeno a la refinería y que también ha afectado en la zona, lo que ha provocado un incidente operativo en la planta".

El suministro eléctrico "ha sido restablecido al poco tiempo" mientras que desde el mediodía "la planta ya se encuentra en operación normal", han añadido desde bp. La empresa ha recalcado que pese al problema "no ha habido afección ni a las personas ni al medio ambiente, que son nuestras máximas prioridades".

Normalidad en los accesos de la planta. / Erik Pradas

Actividad detenida por seguridad

Siguiendo con los protocolos de seguridad establecidos en estos casos, los trabajadores han detenido su actividad y se han situado en un punto de encuentro hasta que han regresado a sus puestos. Una situación que ha quedado reflejada en vídeos que han circulado a lo largo de la mañana.

Entre los efectos visibles del incidente, los vecinos de la zona observaban cómo una chimenea soltaba humo negro. Fuentes de la compañía indican que es el efecto de los automatismos de seguridad de la planta. Hay una despresurización de las instalaciones, proceso que se dirige a este punto.

Normalización de la refinería

El incidente ocurrido no es frecuente, pero tiene un efecto limitado en la actividad de la refinería, que además cuenta con mecanismos de protección para recuperar la normalidad.