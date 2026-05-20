El PSPV-PSOE acusa al gobierno de la Diputación de Castellón de bloquear que los municipios decidan el destino de los remanentes

El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón ha lamentado que el equipo de gobierno del PP haya votado en contra de la propuesta socialista para crear un plan provincial de inversiones con cargo a los remanentes de tesorería. Para el portavoz socialista, Samuel Falomir, con este voto en contra “están bloqueando la opción de que sean los municipios quienes decidan qué proyectos necesita cada pueblo”.

“Lo que proponíamos era muy sencillo: que los remanentes no se quedaran en el banco ni se repartieran a dedo, sino que llegaran a los 135 municipios en forma de obras, servicios y oportunidades”, ha explicado Falomir. Según el dirigente socialista, el voto en contra del PP demuestra que prefieren “mantener un modelo en el que los recursos, con toda seguridad, acabarán atrapados en decisiones discrecionales decididas desde los despachos para beneficiar a aquellos municipios que les interese, como vienen haciendo hasta ahora”.

La iniciativa del PSPV-PSOE rechazada planteaba un plan extraordinario de adhesión voluntaria para que cada ayuntamiento pudiera fijar sus prioridades, con criterios de equidad territorial y con la posibilidad de que la Diputación asumiera hasta el 100% del coste en los municipios con menos recursos. Además, incorporaba apoyo técnico y administrativo para los pueblos pequeños, “que son los que más dificultades tienen para tramitar proyectos”.

"Hablan mucho de municipalismo"

Falomir ha criticado que el gobierno provincial “hable mucho de municipalismo, pero cuando tiene la oportunidad de dar poder real a los alcaldes y alcaldesas, vota en contra y refuerza su línea dura de decidir desde la Diputación dónde se invierte”.

El portavoz socialista ha recordado que la institución provincial tiene deuda cero y recursos disponibles y ha remarcado que “eso debería servir para reforzar los pueblos, no para acumular dinero en el banco”.

“Los remanentes provienen del esfuerzo de los castellonenses y castellonenses. Son dinero que no se ha invertido porque el gobierno del PP no ha querido, y ahora debería volver a los municipios convertido en inversiones útiles. Ayer el PP votó en contra de eso y tendrán que explicar por qué tienen miedo de que los pueblos decidan”, ha concluido Falomir.