Tráfico hoy en Castellón: Circulación lenta y carriles cortados por obras afectan a la AP-7 y N-340
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:
Incidencias activas en Castellón por carretera
AP-7
- Nules (km 448-449): Obras, sentido decreciente, Tráfico lento.
- Alcalá de Xibert (km 378): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
- Benicarló (km 363-365): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
- Benicarló (km 356-357): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
- Orpesa (km 992-996): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
- Orpesa (km 995-996): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
N-340a
- Benicarló (km 1048 - 1050): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
- Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
Provincia de Valencia
La hora punta de este miércoles, 20 de mayo, está complicando notablemente la circulación en las principales arterias de entrada y salida a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora varias retenciones en la V-30, Pista de Silla, A-7 y accesos a la capital por la A-3.
La circulación en las entradas y salidas de la capital se encuentra bajo mínimos debido a una combinación de tráfico denso y obstáculos en la calzada. La incidencia más grave se ha producido en la A-7 (Torrent), donde un vehículo ardiendo ha obligado a ocupar carriles, ralentizando significativamente el tráfico en la zona. Informa: Redacción Levante-EMV
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