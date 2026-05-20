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Tráfico hoy en Castellón: Circulación lenta y carriles cortados por obras afectan a la AP-7 y N-340

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

Laura Fernández

Laura Fernández

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas en Castellón por carretera

AP-7

  • Nules (km 448-449): Obras, sentido decreciente, Tráfico lento.
  • Alcalá de Xibert (km 378): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
  • Benicarló (km 363-365): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
  • Benicarló (km 356-357): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
  • Orpesa (km 992-996): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
  • Orpesa (km 995-996): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

N-340a

  • Benicarló (km 1048 - 1050): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
  • Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.

Provincia de Valencia

La hora punta de este miércoles, 20 de mayo, está complicando notablemente la circulación en las principales arterias de entrada y salida a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora varias retenciones en la V-30, Pista de Silla, A-7 y accesos a la capital por la A-3.

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La circulación en las entradas y salidas de la capital se encuentra bajo mínimos debido a una combinación de tráfico denso y obstáculos en la calzada. La incidencia más grave se ha producido en la A-7 (Torrent), donde un vehículo ardiendo ha obligado a ocupar carriles, ralentizando significativamente el tráfico en la zona. Informa: Redacción Levante-EMV

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