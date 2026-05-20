Tráfico hoy en Castellón: Circulación lenta y carriles cortados por obras afectan a la AP-7 y N-340

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas en Castellón por carretera

AP-7

Nules (km 448-449) : Obras, sentido decreciente, Tráfico lento.

: Obras, sentido Tráfico lento. Alcalá de Xibert (km 378) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Benicarló (km 363-365) : Obras, sentido creciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Benicarló (km 356-357): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras ( 2m ), sentido creciente .

: Límite temporal de anchura por obras ( ), sentido . Orpesa (km 992-996) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Orpesa (km 995-996): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

N-340a

Benicarló (km 1048 - 1050) : Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

: Obras, sentido Desvío de trazado. Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.

Provincia de Valencia

La hora punta de este miércoles, 20 de mayo, está complicando notablemente la circulación en las principales arterias de entrada y salida a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora varias retenciones en la V-30, Pista de Silla, A-7 y accesos a la capital por la A-3.

Noticias relacionadas

La circulación en las entradas y salidas de la capital se encuentra bajo mínimos debido a una combinación de tráfico denso y obstáculos en la calzada. La incidencia más grave se ha producido en la A-7 (Torrent), donde un vehículo ardiendo ha obligado a ocupar carriles, ralentizando significativamente el tráfico en la zona. Informa: Redacción Levante-EMV