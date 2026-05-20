La transición precisa integrar la energía en un sistema estable, flexible y viable

Como paso previo al III Foro Económico y Social del Mediterráneo, que Prensa Ibérica celebrará en Barcelona del 16 al 18 de junio, Mediterráneo presentó este martes las conclusiones del Consejo La nueva energía para la industria, un órgano de debate con expertos en energía e industria. El director del diario, Ángel Báez, expuso los trabajos y situó la energía como factor de competitividad para el tejido productivo.

Báez resumió la principal idea del consejo al señalar que «la transición energética ya no puede entenderse únicamente como una cuestión ambiental», porque la energía se ha convertido en una variable decisiva para la competitividad industrial, la estabilidad económica y la seguridad estratégica. Este enfoque, explicó, obliga a superar un debate centrado durante años en producir más renovables y a abordar cómo integrar esa energía en un sistema estable, flexible y viable.

III Foro Económico y Social del Mediterráneo / Manolo Nebot

Según las conclusiones, la energía deja de ser solo un coste operativo y pasa a ser una variable estratégica para las empresas, que necesitan gestionar mejor sus costes, reducir vulnerabilidades y ganar competitividad. En este nuevo escenario, el autoconsumo, los contratos PPA, el almacenamiento energético, la electrificación industrial y las plataformas digitales de gestión están modificando el papel de las compañías. «Las empresas ya no son consumidoras pasivas de energía, sino que empiezan a gestionar activamente producción, demanda, eficiencia y costes», afirmó Báez.

El consejo identifica como principal cuello de botella la capacidad del sistema para absorber y gestionar la energía disponible. Los problemas se concentran en tres ámbitos: redes insuficientes, falta de flexibilidad y lentitud regulatoria. Por ello, España y el arco mediterráneo entran en una segunda fase de la transición energética: tras el despliegue renovable, el reto es lograr que el sistema funcione de forma estable.

Electrificación y digitalización

La electrificación constituye uno de los grandes ejes del cambio energético y existe consenso sobre la conveniencia de electrificar la movilidad, la climatización y parte de la actividad industrial. Sin embargo, no resolverá todos los problemas y «la transición será previsiblemente híbrida, con distintas fuentes energéticas».

Otro elemento central es la digitalización. Según los expertos, no puede haber una transición eficiente sin herramientas digitales capaces de gestionar la demanda, las redes y la información energética. En este contexto, parte del valor reside en administrar y utilizar los datos energéticos para hacer más eficiente el sistema.

El consejo también advierte del riesgo de una transición desigual para las pequeñas y medianas empresas. Muchas pymes no se enfrentan tanto a un problema tecnológico como a barreras financieras, organizativas y regulatorias. Las inversiones iniciales, la complejidad administrativa y la incertidumbre sobre los precios energéticos pueden dificultar su adaptación y abrir una brecha entre grandes compañías y parte del tejido industrial.

Industria intensiva

En el plano local, Báez se detuvo en la industria intensiva en energía y, especialmente, en el sector cerámico, marcado por su fuerte dependencia del gas natural y por una transición que todavía no ofrece alternativas viables para determinados procesos térmicos. Aunque la cerámica ha demostrado capacidad de adaptación, la volatilidad del gas, la presión regulatoria sobre el CO 2 y la competencia internacional con menores costes energéticos siguen reduciendo márgenes y dificultando la inversión.

Ante este escenario, el consejo considera imprescindible abordar la descarbonización industrial con tecnologías seguras, mejores infraestructuras y un marco regulatorio que no comprometa la competitividad. Entre las líneas de actuación figuran la eficiencia energética, la recuperación de calor, la transformación de procesos y la diversificación de fuentes energéticas con un periodo de transición robusto.

El mensaje a los gobiernos es que la transición energética es compleja y el desafío no consiste solo en producir energía renovable, sino en construir un sistema flexible, estable, digitalizado, viable para la industria y sostenible desde el punto de vista económico.

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La jornada también incluyó una mesa redonda, protagonizada por tres integrantes del Consejo, así como la ponencia del catedrático de la UJI y coordinador del grupo de investigación Ecaten (Electrocatálisis y Energía), Francisco Fabregat.

La electrificación supone una vía clave para ganar competitividad industrial Ibán Molina, delegado Institucional de Iberdrola en la CV El delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina, defendió que la electrificación es «una vía clave para mejorar la competitividad industrial», en un contexto en el que la mayor parte del consumo energético aún depende de combustibles fósiles. Recordó que, de los cerca de 1.250 TWh de energía consumidos al año, solo unos 250 TWh son eléctricos, por lo que «existe un amplio margen para sustituir usos térmicos tradicionales». Molina citó como ejemplo las bombas de calor industriales, que ya alcanzan temperaturas de hasta 200 grados y son entre tres y cuatro veces más eficientes que las calderas de gas o gasóleo. A su juicio, la industria debe empezar por «electrificar los procesos más sencillos, especialmente los de baja y media temperatura». También aludió a sectores intensivos en calor, como la cerámica y las fritas, donde ya se están probando hornos eléctricos e incluso produciendo con esta tecnología. No obstante, advirtió de que la electrificación «exige reforzar el almacenamiento y las redes eléctricas». Defendió impulsar baterías, el almacenamiento hidráulico y nuevas inversiones en redes para que la «generación renovable llegue a industrias y hogares con garantías».

La cerámica avanza en la electrificación y exige más redes y apoyo público Juan Vicente Bono, presidente de AICE-ITC El presidente de AICE-ITC, Juan Vicente Bono, defendió que la industria cerámica y sus sectores auxiliares han iniciado los avances hacia la electrificación, «ya que numerosas empresas exploran alternativas a los combustibles fósiles, con procesos eléctricos e hidrógeno verde» y advirtió que «la falta de capacidad de la red eléctrica sigue siendo el principal obstáculo». Bono se refirió a las pruebas realizadas por Anffecc con hidrógeno verde en fritas y esmaltes, «una experiencia positiva desde el punto de vista tecnológico, pero condicionada por su elevado coste». También destacó el papel de los contratos PPA a largo plazo, que «pueden garantizar precios eléctricos estables y ofrecer mayor seguridad frente a la volatilidad del gas». No obstante, insistió en que la electrificación no será viable de forma generalizada si no se refuerzan las infraestructuras. A su juicio, «el sector cerámico no dispone de red suficiente para transformar sus procesos», una limitación que también afectará a la movilidad. Por ello, reclamó planificar redes de mayor capacidad en la Comunitat Valenciana, impulsar los fondos Next Generation y aprovechar los Certificados de Ahorro Energético para financiar inversiones en nuevos sistemas térmicos.

La transformación energética debe avanzar a ritmo lógico y con garantías Manuel Breva, secretario general de Anffecc El secretario general de Anffecc, Manuel Breva, defendió que «la transición energética industrial debe avanzar a un ritmo lógico y con garantías» para no comprometer la competitividad. Señaló que sectores intensivos en energía, como fritas, esmaltes y colores cerámicos, afrontan una situación compleja por la regulación, derechos de emisión y encarecimiento energético, aunque desde 2005 han reducido un 42% su factor de emisión. Breva explicó que el sector ha estudiado biometano renovable, captura de CO2₂ e hidrógeno verde, pero advirtió límites técnicos y económicos. En la captura, los sistemas actuales funcionan mejor con concentraciones de CO2₂ superiores a las de estos procesos. Manuel Breva destacó el proyecto H2Frit, una iniciativa público-privada, liderada por Anffecc, con más de dos millones de presupuesto y 1,3 millones de ayuda de la Generalitat Valenciana, que ha logrado producir cuatro tipos de fritas con 100% de hidrógeno, entre 1.200 y 1.500 grados, manteniendo la calidad de las mismas. Según el secretario general de Anffecc, el resultado «demuestra su viabilidad técnica», no obstante insistió en que «el hidrógeno verde aún no es competitivo frente al gas, y que exige grandes infraestructuras renovables, agua, redes y equipos»