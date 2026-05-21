La alianza entre Simetría Grupo y Síndrome de Down Castellón se consolida tras casi dos décadas

Simetría Grupo y Síndrome de Down Castellón han renovado recientemente su convenio de colaboración con el objetivo de continuar desarrollando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, así como favorecer su inclusión social y laboral.

La colaboración entre ambas entidades comenzó en el año 2007 con la incorporación de una persona usuaria de la fundación a la plantilla de Simetría Grupo a través del servicio de Empleo con Apoyo de la entidad.

Actualmente, casi dos décadas después, esta persona continúa formando parte de la empresa, junto a otras personas usuarias que también han tenido la oportunidad de incorporarse al mundo laboral gracias a esta alianza.

Acciones de sensibilización

Durante los últimos años, la colaboración se ha materializado a través de distintas iniciativas recogidas en el convenio entre ambas entidades. Entre ellas destaca la participación de Simetría Grupo en el calendario solidario que realiza anualmente Síndrome de Down Castellón, así como el desarrollo de acciones de sensibilización dirigidas a la plantilla y a las personas participantes en el programa de voluntariado corporativo de la empresa.

Además, Simetría Grupo ha colaborado en el impulso de las competencias digitales del equipo técnico de la entidad mediante la impartición de una formación especializada sobre Office 365, contribuyendo así a la mejora de las herramientas y recursos profesionales de la organización.

Desde Simetría Grupo han señalado que este tipo de colaboraciones, enmarcadas en las actividades realizadas desde el área de Acción Social del grupo, permiten acercar y normalizar realidades distintas a las propias. De este modo, contribuyen a fomentar el compañerismo, el respeto por la diversidad y la sensibilización en causas que requieren del compromiso y del impulso social.

Compromiso

Esta colaboración sostenida en el tiempo refleja el compromiso conjunto de ambas entidades con la construcción de una sociedad más inclusiva, promoviendo oportunidades reales de empleo para las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y favoreciendo la normalización de su incorporación al mercado laboral.

Desde Síndrome de Down Castellón han querido agradecer la implicación y el compromiso mostrado por Simetría Grupo durante todos estos años, destacando la importancia de generar alianzas estables entre el tejido empresarial y las entidades sociales para avanzar hacia una inclusión plena y efectiva.