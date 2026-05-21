Las autorizaciones de trabajo a extranjeros se disparan en Castellón: suben mucho más que la media

Hombre, de entre 25 y 54 años, contratado y en el sector servicios. Este es el perfil mayoritario de las 3.234 personas de nacionalidad extranjera que el pasado año obtuvieron una autorización de trabajo en Castellón, según muestran las cifras aportadas desde el Institut Valencià d'Estadística. Esto supone un incremento del 14% en tan solo un año, muy superior a la escasa subida del 0,8% en el conjunto de la Comunitat Valenciana, y del retroceso del 6,4% en la media nacional.

Aura Apráez es la presidenta de la asociación latinoamericana Aslamec en Castellón, y confirma que en el último año "se ha dado un ritmo elevado de permisos, y es una realidad que observamos en el día a día". Además, incide en que la mayor parte de los trabajadores llegados desde otras partes del mundo proceden de Sudamérica.

Vías de acceso al permiso laboral

La mayor parte de estas autorizaciones se otorgan por vías como el arraigo, una oferta firme de trabajo, un contrato de un empresario español en origen, o bien transformando un permiso inicial de estudios por uno de trabajo. El portavoz de Extranjería del Colegio de Abogados de Castellón, David Barrachina, también detectó "una mayor cantidad de tramitaciones en el pasado año", justo antes del proceso de regularización extraordinario que abrió el Gobierno español hace unas semanas, y que concluye el 30 de junio.

Un proceso que, a tenor de las cifras registradas en Castellón en el último año, estaría justificado. "Esto facilita que los extranjeros regularizados puedan trabajar", apunta Barrachina. En cuanto a este notable aumento de documentaciones laborales en la provincia en 2025, Apráez señala que hay razones demográficas que lo explican. "Esta es una tierra de acogida, donde se necesita mano de obra con una cierta cualificación; es habitual que los empresarios nos pidan contratar a camioneros o personal de hostelería, y la concesión de estos permisos es la respuesta a las necesidades".

Hostelería, comercio y mejora administrativa

Por su parte, David Barrachina menciona otros ámbitos, como la agricultura y la construcción. Según los datos oficiales, casi la mitad de los poseedores de los permisos (1.513) se dedicaron a servicios de restauración y comercios, mientras que solo 76 llegaron como directores y gerentes de negocios.

Además de la búsqueda de trabajadores, hay un factor adicional que explica los buenos datos de Castellón, como es la progresiva mejora del servicio de la oficina de extranjería provincial, que ha logrado aliviar parte de su habitual colapso, y que ha sido puesta como ejemplo a seguir en otros puntos de España.