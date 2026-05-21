“El centro literalmente se cae a trozos”: un IES de Castelló visibiliza sus deficiencias en plena huelga educativa

La huelga educativa en la Comunitat Valenciana también ha puesto el foco en el estado de las infraestructuras de algunos institutos públicos. La Asamblea IES Miralcamp de Vila-real ha denunciado públicamente las deficiencias del centro IES Juan Bautista Porcar a través de un vídeo difundido en redes sociales con motivo de sumar más protestas a la huelga.

En la publicación se muestran imágenes del estado de distintas zonas del instituto y se reclama una actuación urgente por parte de la administración educativa. Según explican en el mensaje difundido, las reivindicaciones no se limitan únicamente a problemas relacionados con la calefacción o el aire acondicionado, sino que afectan al conjunto de las instalaciones del centro.

“El centro literalmente se cae a trozos”, asegura la asamblea de docentes del instituto en el texto que acompaña a las imágenes. El profesorado reclama “espacios dignos, seguros y confortables” tanto para el alumnado como para quienes trabajan diariamente en el centro.

Además, la publicación subraya la solidaridad entre distintos institutos públicos de la provincia. “Las reivindicaciones de unas son las reivindicaciones de todas”, señalan, al tiempo que advierten de que las fotografías difundidas “dan temor” por el estado de conservación de algunas dependencias.

José Gordillo, profesor de Latín del IES Juan Bautista Porcar, ha explicado a este periódico que las imágenes difundidas corresponden a grabaciones realizadas durante la primera semana de huelga y reflejan “un deterioro que se ha ido alargando durante años”. Según relata, durante este tiempo se han realizado únicamente “parches” para tratar de mantener el edificio, sin solucionar los problemas estructurales del centro.

El docente asegura que hace dos o tres años se destinaron alrededor de 20.000 euros para reparar el tejado, aunque las goteras continúan presentes en distintas zonas del instituto. “Se ha gastado mucho dinero seguramente mal invertido en apaños”, lamenta.

Entre las principales deficiencias denunciadas, el profesorado destaca también la falta de confort térmico. Gordillo explica que el frío en invierno, la humedad, las corrientes de aire y las altas temperaturas en verano afectan directamente al día a día de alumnos y docentes. “Hay aulas en las que a partir de mayo, si tienes clase después de las 13:00 horas, los alumnos pueden sufrir perfectamente golpes de calor”, afirma.

La situación durante los meses más fríos tampoco mejora. Según el profesor, “no es extraño ver alumnos con manta en alguna clase”, mientras que la calefacción únicamente permanece encendida hasta las once de la mañana debido al coste económico y a la antigüedad de la instalación.

Desde el centro aseguran además que las reclamaciones se han trasladado en numerosas ocasiones a la Conselleria de Educación. Sin embargo, denuncian que las respuestas recibidas han consistido únicamente en actuaciones puntuales cuando los problemas “son insostenibles”. Gordillo sostiene que el instituto recibe una dotación económica similar a la de otros centros más modernos, lo que obliga a destinar gran parte del presupuesto a pequeñas reparaciones constantes.

La denuncia se enmarca dentro de las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa valenciana, que reclama mejoras laborales para el profesorado y una mayor inversión en la educación pública. Entre las principales reivindicaciones de la huelga se encuentran la reducción de ratios, el refuerzo de plantillas y la mejora de las infraestructuras educativas.

La Asamblea IES Miralcamp concluye su mensaje reivindicando “una educación pública, de calidad, inclusiva, laica y en valenciano”, además de exigir una respuesta inmediata para solucionar las deficiencias del centro.