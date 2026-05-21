Cientos de docentes claman "consellera dimisión" en Castellón, a la espera de la gran manifestación

Cientos de profesores se han manifestado este jueves por la mañana ante la Casa dels Caragols en Castelló tras la ruptura de las negociaciones la víspera, en el marco de la huelga educativa indefinida y previa a la gran manifestación convocada para esta tarde. En la protesta se ha reclamado la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y se han escuchado eslóganes como Bajada de ratios, subida de sueldos, infraestructuras dignas y seguras, más aulas UECO o Educació de Qualitat, Pública i en Valencià.

Si no es capaz de negociar, que dimita

La secretaria de la Federación de CCOO en la provincia de Castellón, Herminia Montín, ha señalado que el miércoles se encontraron con una conselleria de Educación cerrada a la negociación. Si no es capaz de negociar que dimita, porque estamos en un momento muy complicado, en el que el profesorado ha dicho basta a los recortes. Y pidió que deje de intentar enfrentar a los colectivos sociales, a las familias con el profesorado, porque el alumnado y las familias están con el profesorado, porque saben que lo que pedimos es la mejora de la calidad de la enseñanza".

Quién lleva la política a las aulas

Por su parte, el responsable del STEPV, Pau Fons, ha señalado que el profesorado el miércoles en Valencia dio una "lección magistral de dignidad" tras una mesa de 10-15 minutos en la que la consellera se quedó sin argumentos: "La unidad sindical está intacta y es un clamor: el profesorado está pidiendo la dimisión de la consellera de Educación, secretario autonómico y presidente de la Generalitat porque la situación es insostenible y no están a la altura. Estamos pidiendo propuestas claras, dignas para profesorado y alumnado. O negocia con propuestas claras o tiene que dimitir", ha argumentado. Respecto al hecho que la consellera haya cuestionado la validez de la encuesta al profesorado, ha señalado que "la consellera está sobrepasada por la dignidad y la reivindicación del profesorado: el resultado es claro y contundente, la gente dijo no a la propuesta de acuerdo". Por ello, apeló a que se sienten a negociar y dejen de intentar enfrentarnos con las familias. "Quien está llevando la política a las aulas es la Conselleria de Educación y el Gobierno de la Generalitat, con la ley de educación que intenta arrinconar el valenciano, invirtiendo dinero en la concertada cuando dicen que no hay dinero para la pública". Ha señalado que esta tarde se demostrará que las familias están con el profesorado, con la gran manifestación.

Más inversiones

Por su parte, desde CSIF han recalcado la unidad sindical existente y que quieren negociar: "Queremos más inversión, porque hay centros donde el estado de las infraestructuras es lamentable, y hay centros que si el personal PAS y PAE no se sustituye con la fluidez que corresponde los maestros están asumiendo la responsabilidad de educadores de infantil y especial. Demandamos más inversión para la inclusión, una reclasificación del personal PAS y PAE y mejoras salariales", ha concluido.