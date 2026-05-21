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“La escuela pública está al límite”: el IES Penyagolosa denuncia ocho profesores menos, falta de recursos y un edificio en malas condiciones

Cristian Mora, docente del IES Penyagolosa, defiende el seguimiento de la huelga indefinida y reclama “inversión, dignidad y respeto” para una educación pública valenciana que, asegura, necesita “una respuesta urgente y valiente”.

CASTELLON. HUELGA EDUCACION. CONCENTRACION EN LA CASA DELS CARAGOLS

CASTELLON. HUELGA EDUCACION. CONCENTRACION EN LA CASA DELS CARAGOLS / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

El IES Penyagolosa de Castellón secunda la huelga indefinida docente ante lo que considera una situación límite en la educación pública valenciana. Así lo ha expresado Cristian Mora, quien ha advertido de que el sistema educativo arrastra desde hace tiempo recortes, sobrecarga de trabajo, falta de recursos y una gestión alejada de las necesidades reales del alumnado y del profesorado.

“Desde el IES Penyagolosa, secundamos la huelga indefinida porque la educación valenciana necesita una respuesta urgente y valiente”, ha señalado Mora, que sitúa el conflicto en un contexto de desgaste acumulado en los centros educativos.

Ocho profesores menos y un grupo menos de tercero de ESO

Entre las principales demandas del centro, Mora destaca la pérdida de ocho profesores, así como la reducción de un grupo de tercero de ESO, una situación que, según denuncia, agrava la presión sobre el profesorado y dificulta la atención adecuada al alumnado.

A estas carencias se suman, según el testimonio, las malas condiciones del edificio y la falta de recursos básicos para atender la inclusión educativa. El docente incide en que estas reivindicaciones no responden únicamente a demandas laborales, sino también a la necesidad de garantizar una educación pública de calidad.

Críticas a la gestión de la Conselleria de Educación

Mora también ha criticado la actitud de la consellera de Educación, Carmen Ortí, a quien acusa de mostrar una “escasa voluntad de negociación” y de haber “bloqueado o retrasado una solución justa” a un conflicto que, en su opinión, exige diálogo real y compromisos concretos.

“No aceptaremos más promesas vacías ni parches temporales: exigimos inversión, dignidad y respeto para una escuela pública que está al límite”, ha afirmado.

Defensa de una escuela pública en valenciano

El representante del IES Penyagolosa también ha subrayado la importancia de que la educación pública valenciana se desarrolle en valenciano. En este sentido, ha defendido que una educación de calidad pasa por dejar de “mirar hacia otro lado” y actuar de forma inmediata ante las carencias que sufren los centros.

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“Entendemos que esta tiene que ser en valenciano y, si se quiere una educación de calidad, hay que dejar de mirar hacia otro lado y actuar de una vez”, ha concluido.

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