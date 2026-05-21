“Tenemos goteras en el centro”: docentes de la Vall d’Uixó denuncian carencias en la educación pública

El profesorado de la Vall d’Uixó mantiene sus reivindicaciones en defensa de la educación pública en el marco de la huelga educativa. Francisco Domínguez, docente del Instituto Honori Garcia y miembro de la plataforma de docentes de la Vall, denuncia carencias en infraestructuras y falta de recursos humanos, especialmente en la atención a la diversidad. “Estamos sufriendo goteras desde hace muchos meses” y “tenemos cubos en medio del aula”, advierte.

La defensa de una educación pública “de todos y todas”

Francisco Domínguez asegura que participa en las movilizaciones para defender la educación pública, a la que define como “la educación que vertebra a toda la sociedad” y “la que es de todos y todas”.

El docente reclama una financiación justa que permita disponer de los recursos necesarios para atender al alumnado “con dignidad”. Según señala, las necesidades de los centros no se limitan a una cuestión laboral, sino que afectan directamente a la calidad educativa y a las condiciones en las que se desarrolla la actividad diaria en las aulas.

“Exigimos una financiación justa para tener recursos necesarios para atender a nuestro alumnado con dignidad”, subraya.

Goteras, techos sin moldura y cubos en las aulas

Entre las principales carencias que denuncia en el IES Honori Garcia de la Vall d’Uixó, Domínguez apunta a los problemas de infraestructuras. El profesor asegura que el centro arrastra desde hace meses una situación complicada por la presencia de goteras.

“Estamos sufriendo goteras hace muchos meses”, explica. Además, señala que todavía se imparten clases en aulas con deficiencias visibles en el techo: “Aún estamos dando clases en algunas aulas que no tienen la moldura en el techo y tenemos cubos en medio del aula”.

Estas condiciones, según el docente, evidencian la necesidad de actuar sobre los centros públicos para garantizar espacios adecuados tanto para el alumnado como para el profesorado.

Falta de recursos para atender la diversidad

El profesor también pone el foco en la falta de recursos humanos, especialmente en el ámbito de la atención a la diversidad. Domínguez asegura que existen carencias importantes y que los centros necesitan más profesionales especializados.

“Sobre todo la atención a la diversidad tiene muchas carencias y necesitamos profesionales de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje”, afirma.

Para el docente, reforzar estos perfiles es fundamental para poder responder a las necesidades reales del alumnado y garantizar una educación pública inclusiva.

“Esto es una oleada que no va a parar”

Domínguez considera que la Conselleria no ha calibrado el alcance del malestar existente entre el profesorado. “Yo creo que la consellera no se ha dado cuenta de lo que pasa, de lo que le ha venido”, señala.

El docente sostiene que las movilizaciones responden a demandas “justas y necesarias” y advierte de que el movimiento continuará si no hay una respuesta efectiva. “Esto es una oleada que no va a parar”, asegura.

Una llamada a la “negociación real”

El profesor del IES Honori Garcia reclama a la administración una actitud de escucha hacia el colectivo docente. En sus declaraciones, pide que se abra una etapa de “buena política” al servicio de la ciudadanía y que la Conselleria deje de percibir al profesorado como un adversario.

“Es la hora de la negociación real. Es la hora de la buena política, la que tiene que estar al servicio de la ciudadanía”, reivindica.

Domínguez también dirige un mensaje directo a la consellera Carmen Ortí y al secretario autonómico Daniel McEvoy: “Que no se olviden de que nosotros somos sus trabajadores y parece que somos sus contrarios o sus rivales, y no hay cosa más alejada de la realidad”.

El docente concluye que la administración debe escuchar y defender al profesorado para poder dar respuesta a las carencias de la educación pública.