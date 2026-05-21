Huelga educativa: Las protestas de los profesores de Vinaròs provocan un corte total en la N-340

La circulación presenta complicaciones este jueves en Vinaròs por una manifestación que afecta a la N-340, a la altura de los kilómetros 1058 y 1057,3, en ambos sentidos.

Hasta ahora, las movilizaciones de la huelga educativa se habían desarrollado sin afectar al tráfico, pero este jueves, tras nueve días de manifestaciones, la protesta ha acabado teniendo incidencia en la circulación. Según la información de tráfico, la vía registra circulación difícil y se ha establecido un corte total en este tramo, lo que está provocando retenciones y congestión en la zona.

Como alternativa, se ha habilitado un itinerario por la N-238, desde el kilómetro 2 al 5, también a la altura de Vinaròs. Además, los vehículos que circulen por la N-340 serán desviados hacia la N-238 como ruta alternativa.

La situación llega mientras Conselleria y el sindicato todavía no han alcanzado un acuerdo, por lo que las reivindicaciones continúan abiertas.

Otras incidencias activas en Castellón por carretera

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras ( 2m ), sentido creciente .

: Límite temporal de anchura por obras ( ), sentido . Orpesa (km 992-999) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Orpesa (km 999): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

AP-7

Benicarló (km 363-365) : Obras, sentido creciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Benicarló (km 356-358) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Castelló de la Plana (km 428-429): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340a

Benicarló (km 1048 - 1050) : Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

: Obras, sentido Desvío de trazado. Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.

CV-164

Albocàsser (km 0 - 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

CV-12

Ares del Maestrat (km 0-4) : Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

: Obras, sentido Carril único doble sentido Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

Ares del Maestrat (km 59-62) : Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido.

: Obras, sentido Carril único doble sentido. La Pobla Tornesa (km 0-10): Obras, sentido creciente, Carril cortado por obras.

Provincia de Valencia

Nueva mañana complicada en el tráfico, especialmente para quienes se desplazan hacia Valencia desde el área metropolitana sur y oeste. Los accesos a Valencia registran este jueves importantes retenciones de hora punta, con congestión significativa en varias de las principales vías metropolitanas y accidentes que complican especialmente la circulación en la A-7 y la V-31, a la altura de Silla, Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

La situación más delicada se concentra en los accesos de entrada y salida del área metropolitana, donde se han detectado problemas de circulación en la V-31, V-30, CV-36, CV-35, CV-30 y CV-31.

Noticias relacionadas

Los tramos más sensibles se sitúan en el entorno de Silla, Catarroja, Horno de Alcedo, Mislata, Paterna, Quart de Poblet, Benimàmet-Beniferri y Cruz de Gracia. Informa: J. Roch