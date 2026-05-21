Laia Pitarch: “Tenemos 2.000 alumnos y solo cuatro orientadoras”, la denuncia del IES Francisco Ribalta de Castelló ante los recortes en educación

El Instituto Francisco Ribalta de Castelló denuncia una situación de sobrecarga educativa que afecta a distintas etapas del centro, desde la ESO y Bachillerato hasta los ciclos formativos y el bachillerato nocturno en el marco de la huelga educativa. Laia Pitarch, docente de ciclos formativos del instituto, advierte de que las realidades del alumnado son “diversas” y que las necesidades se han multiplicado en un centro que atiende a alrededor de 2.000 estudiantes.

“En el IES tenemos muchas problemáticas, puesto que tenemos tanto alumnado de la ESO, de Bachillerato como de ciclos formativos, incluso Bachillerato nocturno”, explica Pitarch, quien subraya que cada etapa educativa arrastra dificultades específicas.

Altas ratios en la ESO y menos horas para convivencia

Una de las principales preocupaciones en la etapa de ESO son las altas ratios en las aulas. A ello se suma, según la docente, el recorte previsto en el REMA (recursos extraordinarios para la mejora académica) de cara al próximo curso, una reducción que impactaría directamente en el aula de convivencia del centro.

Pitarch destaca que este recurso es “un elemento clave para mejorar la convivencia del centro”, pero lamenta que las docentes responsables estén “continuamente desbordadas”. “En lugar de invertir más horas ahí de cara al próximo curso, tenemos menos horas”, denuncia.

La FP reclama recuperar tutorías y recursos perdidos

En el ámbito de la Formación Profesional, las reivindicaciones del profesorado son más específicas. La docente reclama recuperar las cinco horas de tutoría tanto en primero como en segundo curso, así como las 30 horas de semipresencialidad que, según señala, se han perdido desde el curso pasado.

Además, Pitarch denuncia la pérdida del ciclo de Promoción de Igualdad de Género en modalidad presencial, una situación que se suma a la carga burocrática vinculada a las prácticas del alumnado.

Más de 600 estudiantes en prácticas al año sin suficiente apoyo administrativo

El Instituto Francisco Ribalta gestiona cada año las prácticas de más de 600 personas, una cifra que, según Pitarch, exige una estructura específica de coordinación. La docente considera necesario contar con un departamento de coordinación de prácticas y con apoyo administrativo para poder asumir todas las tareas burocráticas derivadas.

“Estamos llevando a prácticas a más de 600 personas al año y necesitaríamos un departamento de coordinación de estas prácticas e incluso apoyo administrativo”, señala.

Climatización, tutorías e inclusión: las necesidades transversales

Más allá de las reivindicaciones por etapas, Pitarch apunta a problemas transversales que afectan al conjunto del instituto. Entre ellos, destaca la necesidad de mejorar la climatización del edificio, una inversión que considera imposible de asumir con los fondos propios del centro.

“Es una inversión carísima que con los fondos del propio centro no se puede lograr; la tiene que hacer directamente la Conselleria”, afirma.

También advierte de la sobrecarga en la atención tutorial y en la inclusión educativa. Según explica, el centro cuenta con alrededor de 2.000 alumnos y únicamente cuatro orientadoras, una dotación que considera insuficiente para atender las necesidades reales del alumnado.

“Tenemos alrededor de 2.000 personas como alumnado y solo tenemos cuatro orientadoras, que es la misma ratio que corresponde por 1.000 alumnos cuando somos el doble”, denuncia Pitarch.