Marea verde por la educación: Familias, docentes y alumnos exhiben músculo en una manifestación histórica

Marea verde por la educación. Cientos de familias se han sumado este jueves al personal de los centros educativos en una manifestación multitudinaria e histórica para reivindicar al Consell una educación pública, de calidad y en valenciano. Si ya esta mañana, el profesorado se ha manifestado ante la Casa dels Caragols, esta tarde se han sumado los padres y madres de alumnos, en una protesta intergeneracional, en la que han participado desde bebés en carrito hasta personas mayores.

Música y reivindicación

Carmen Tomás

La protesta ha salido en distintas columnas desde todos los distritos de la ciudad, hasta llegar al punto de partida en la plaza de las Aulas y recorrer el centro de la ciudad hasta concluir en la plaza Mayor. Una manifestación en la que han podido escucharse gritos de consellera dimisión y en la que se han visto pancartas con mensajes como "Las familias con el profesorado en huelga", "Clases a 30º", "No soy un gasto, soy una inversión", "dejemos de castigar a la escuela pública", "muchas gracias docentes" o Conselleria ahoga a la educación pública".

La música ha estado presente durante todo el recorrido, con el apoyo del profesorado de música, así como de batucada y dolçaina i tabal. Una marea de camisetas verdes y globos ha recorrido el centro de la ciudad. La plaza Mayor se ha quedado pequeña para albergar la gran cantidad de participantes, alrededor de 8.000 según el sindicato CCOO, uno de los organizadores, aunque la Policía Local lo ha rebajado a 4.000.

Manifestación "histórica"

El profesorado protagoniza una histórica y multitudinaria manifestación en Castelló / Gabriel Utiel

En la lectura del manifiesto las familias han destacado que "ha sido una manifestación histórica, estamos el profesorado, el personal de atención educativa (PAE) y el PAS, las familias y el alumnado juntos para dedir al president Pérez Llorca y a la consellera que queremos el pan entero, la propuesta de preacuerdo de la Conselleria de Educación no es lo que queremos, no tiene nada que ver con lo que reclamamos, no queremos medidas vacías de contenido y sin compromisos claros ni medidas efectivas". El presidente de la FAMPA Penyagolosa, Vicent Gumbau, ha señalado que quieren que la Conselleria asuma las propuestas sindicales, que bajen las ratios para que el profesorado pueda atender mejor a nuestros hijos e hijas, que desaparezca la burocracia innecesaria, que nuestros centros educativos estén mejor acondicionados climáticamente, una dotación de personal de atención educativa suficiente, el personal administrativo y de servicios necesario y que sea sustituido inmediatamente cuando causen baja, que nuestros hijos e hijas estudien en valenciano y que nuestro profesorado y personal PAE y PAS tengan un salario digno".

"Mantendremos la huelga indefinida hasta ganar la partida"

También la coordinadora de asambleas docentes ha expuesto que la Conselleria quería desde el inicio poner a las familias en contra del profesorado y hacer creer que solo les movía el dinero, pero esta tarde ha quedado demostrado que no lo han conseguido. "Hasta ahora todas las propuestas de Conselleria han estado por debajo del mínimo exigible. (...) No hemos llegado hasta aquí por 200 euros brutos sin revisión del IPC, sin bajadas de ratios, sin infraestructuras dignas y seguras, sin valenciano y sin más docentes y plantillas para atender a vuestras hijas e hijos".

Han señalado que llevan 9 días de huelga en los que han demostrado su fuerza y que no volverán a las aulas hasta que la Consellera se tome en serio las negociaciones y que plantee soluciones factibles y reales. "Mantendremos la huelga indefinida hasta ganar la partida", han asegurado. Recordando las palabras de Vicent Andrés Estellés "Porque habrá un día en que no podremos más y entonces lo podremos todo", han señalado "este día ha llegado, el alumnado, las familias, los docentes valencianos nos hemos levantado para decir Ja n'hi ha prou. El poble salva al poble".

El canto de l'Estaca ha puesto el punto final de la manifestación, invitando a los asistentes a sumarse a la de Valencia. Asimismo, se ha animado a las directivas de los centros a dar un paso adelante.

Apoyo de las familias

Desde la FAMPA Castelló Penyagolosa han pedido a la Conselleria de Educación que atienda a las demandas del profesorado y de las familias y, a través de la Confederación Gonzalo Anaya de la cual forma parte, solicita una reunión urgente con la administración ante la creciente preocupación de las familias por el estado de la educación pública valenciana. La FAMPA ha reiterado su apoyo absoluto a las reivindicaciones del profesorado, que hace suyas y reprocha a la consellera de Educación ha centrado en cuestiones salariales, dejando de lado las mejoras estructurales, como reducción de ratios, más recursos, o reversión de las carencias en centros docentes. Así, han pedido a la consellera que entre en razón y escuche las reivindicaciones de las familias.

Desde el IES Politécnico de Castelló, Marisa, presidenta de la Asociación de Familias de Alumnos, ha señalado "estamos aquí para dar apoyo al profesorado. Todas las familias sabemos que están llevando a cabo una lucha muy justa por la mejora de la calidad educativa, más inclusión, más valenciano y por volver a tener una educación pública como merece la sociedad".

También ha estado presente el colectivo de una quincena de iaioflautes. "Siempre estamos defendiendo las causas justas. La escuela pública es un pilar fundamental de la sociedad", explica Ferran, miembro de iaioflautes y docente jubilado.

Profesorado

Por su parte, desde los sindicatos han lamentado por la mañana la cerrazón de la Conselleria de Educación. "Si no es capaz de negociar que dimita", ha señalado la secretaria de la Federación de CCOO en la provincia de Castellón, Herminia Montín, quien ha pedido al Consell que deje de enfrentar a las familias con el profesorado, porque estas saben que lo que pedimos son mejoras en la calidad de la enseñanza. Por su parte, el responsable del STEPV, Pau Pons, ha señalado que el profesorado el miércoles en Valencia dio una "lección magistral de dignidad" tras una mesa de 10-15 minutos en la que la consellera se quedó sin argumentos: "La unidad sindical está intacta y es un clamor: el profesorado está pidiendo la dimisión de la consellera de Educación, del secretario autonómico y del presidente de la Generalitat porque la situación es insostenible y no están a la altura". Asimismo, ha indicado que el resultado de la encuesta es "claro y contundente" con el "no" a la propuesta de acuerdo. Por ello, apeló a que se sienten a negociar y dejen de intentar enfrentarnos con las familias. "Quien está llevando la política a las aulas es la Conselleria de Educación y el Gobierno de la Generalitat, con la ley de educación que intenta arrinconar el valenciano, invirtiendo dinero en la concertada cuando dicen que no hay dinero para la pública". Por su parte, desde CSIF advirtieron que la situación en los centros educativos “es cada vez más insostenible” debido a la insuficiencia de plantillas, la sobrecarga de trabajo, el aumento de la burocracia, la falta de cobertura de bajas y vacantes y la ausencia de una negociación efectiva con la Administración autonómica. El Personal de Administración y Servicios (PAS) y el Personal de Atención Educativa PAE reclaman la cobertura inmediata de vacantes y sustituciones, incremento de personal, reconocimiento profesional y mejoras retributivas que permitan desarrollar sus funciones en condiciones dignas.

Además, han participado profesorado llegado desde toda la provincia para mostrar su apoyo a las reivindicaciones, mostrando la realidad del día a día de los centros, con falta de recursos para atender a la inclusión, déficit en infraestructuras o ratios sobrepasadas, así como recortes en FP, carga burocrática, así como discriminación del valenciano.