El megapuente de 4 días que le queda a Castellón en 2026: apunta estas fechas

Aunque el verano todavía no ha comenzado oficialmente, muchos trabajadores ya miran de reojo el calendario laboral para saber cuántos festivos quedan por delante en Castellón. Y 2026 aún guarda varias fechas marcadas en rojo antes de que termine el año. En total, la región tiene pendientes seis días festivos oficiales, entre ellos uno especialmente esperado por quienes puedan aprovechar el fin de semana para alargar el descanso.

La principal novedad del calendario de este año ha sido la recuperación del 24 de junio, día de San Juan, como jornada retribuida y no recuperable en toda la Comunitat Valenciana. A partir de ahí, el calendario deja todavía varias oportunidades para desconectar, aunque no todas permiten formar puentes largos. Algunas caen entre semana, otras en sábado, y unas pocas se combinan mejor con el fin de semana.

Cuatro días de descanso

El gran momento llegará en octubre. El 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, caerá este año en viernes. Tres días después, el lunes 12 de octubre, se celebrará la Fiesta Nacional de España, también festivo en todo el país. Esa coincidencia permitirá a quienes tengan libre el sábado y el domingo disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso: viernes, sábado, domingo y lunes, sin necesidad de pedir vacaciones.

Esa combinación convierte al tramo del 9 al 12 de octubre en el puente más atractivo que queda en el calendario laboral valenciano de 2026. No se trata de añadir días libres, sino de aprovechar cómo caen las fechas este año. Para muchos trabajadores, será una ocasión perfecta para organizar una escapada corta, descansar en casa o simplemente cortar la rutina antes de la recta final del año.

Hasta final de 2026, los festivos pendientes en toda la Comunitat Valenciana son los siguientes:

Miércoles 24 de junio: San Juan

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Viernes 9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana

Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad

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Además del puente de octubre, el calendario también reserva otro descanso destacado al final del año. El 25 de diciembre, día de Navidad, caerá en viernes, lo que permitirá cerrar 2026 con otro fin de semana largo en toda España. Antes, el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, será martes, una fecha que también puede resultar atractiva para quienes tengan margen para reorganizar sus días libres.