PortCastelló perfecciona su respuesta a emergencias con un simulacro de incendio en Portsur

PortCastelló ha activado su Plan de Autoprotección-PAU en el nivel de emergencia azul, una emergencia que no puede ser neutralizada de inmediato con los medios propios del Puerto, y la coordinación con otros planes de actuación en el marco de la realización de un simulacro en las instalaciones de Portsur.

El ejercicio, desarrollado en las instalaciones terrestres y marítimas, ha consistido en el incendio de embarcaciones de recreo, con rescate de víctimas y posible vertido, obligando a movilizar los medios de lucha contra la contaminación marina. Además, ha contado con la participación de los medios afectos al Plan de Emergencia de Portsur, así como de los adscritos al PAU del Puerto de Castellón.

Los efectivos de distintos cuerpos de seguridad y emergencia han participado en la actividad. / Mediterráneo

El objetivo de la maniobra, que se realiza con carácter anual, es evaluar la capacidad de coordinación y respuesta inmediata de las diferentes organizaciones y cuerpos de seguridad ante una amenaza de carácter asimétrico como la planteada en el ejercicio.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha subrayado que “la colaboración entre la Autoridad Portuaria y la comunidad portuaria resulta fundamental para garantizar que, ante cualquier emergencia, la respuesta sea ágil, eficaz y coordinada”. “Con este tipo de ejercicios pretendemos perfeccionar de forma constante los protocolos de seguridad y actuación frente a incidentes que puedan afectar a la seguridad del recinto y de las personas”, ha aseverado.

El simulacro ha dejado imágenes impactantes. / Mediterráneo

Asimismo, Ibáñez ha afirmado que “estar entrenados frente a este tipo de incidentes nos permite actuar con mayor preparación y de manera coordinada ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo la seguridad del recinto portuario y de las personas, además de asegurar la continuidad de las operaciones portuarias”.

Rescate y detención

El ejercicio ha simulado un ataque con elementos incendiarios, cócteles Molotov, contra instalaciones de Portsur Castellón, oficinas y centro de proceso de datos, por parte del tripulante de un buque que lanza un cóctel Molotov dentro de la planta baja del edificio administrativo, provocando un incendio y obligando a activar el Plan de Emergencia y Evacuación de la empresa.

Finalmente, el agresor, herido en la huida, es rescatado del buque, evacuado a un centro hospitalario y detenido por la Guardia Civil. A través del ejercicio, los participantes podrán revisar los procesos implicados en la preparación de este tipo de sucesos y amenazas, así como su capacidad de respuesta.

Objeto de la actuación

La finalidad de la activación del PAU/PPIP es validar los mecanismos y procedimientos de comunicación entre la Autoridad Portuaria y Portsur, identificando áreas de mejora, evaluar la coordinación entre los distintos agentes implicados, la capacidad de reacción de PortControl y del personal implicado en la dirección y coordinación de la emergencia, así como los tiempos de respuesta y la coordinación entre los distintos agentes encargados de intervenir.

PortCastelló ha querido reforzar su protocolo de emergencia para estas situaciones. / Mediterráneo

También se han evaluado las isócronas de llegada al lugar del incidente del SPEIS-Castellón y del SESCV.

En cuanto a los participantes, con motivo del simulacro de emergencia se ha movilizado a Port Control, Portsur Castellón, Guardia Civil, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, 112-CV, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, los servicios de emergencias sanitarias de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Castelló.

Por parte de la Autoridad Portuaria de Castellón han intervenido también el operativo de Policía Portuaria, personal de Operaciones, Medio Ambiente, Comunicación y Taller.