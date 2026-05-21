El puerto de Castellón consolida evento para captar cruceros y actividades náuticas

PortCastelló lanza su destino para cruceros y náutica deportiva con la celebración de la III Jornada sobre Cruceros y Náutica de Recreo tras el éxito de las pasadas ediciones. Este evento, organizado por la Fundación PortCastelló en colaboración con la Autoridad Portuaria, se ha consolidado como una cita de referencia para analizar el papel estratégico de estos dos sectores dentro de la industria turística global y su impacto en el desarrollo económico y territorial de Castellón.

Bajo el título "La náutica de recreo como motor económico social y territorial", este foro estratégico, que ha reunido a más de un centenar de expertos, representantes empresariales y del ámbito portuario para debatir sobre el papel estratégico de esta industria dentro de la economía azul y su contribución al desarrollo costero, ha sido inaugurado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez. Esta jornada se enmarca en la apuesta de la Fundación PortCastelló por impulsar la colaboración público-privada y fortalecer el ecosistema portuario y náutico como palanca de desarrollo económico y social del territorio.

PortCastelló refuerza su apuesta

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha afirmado hoy que "la náutica deportiva y cruceros también es el puerto de Castellón, una instalación capaz de diversificarse en todos los aspectos". "Los únicos límites del puerto de Castellón los pone la imaginación de cada uno y nosotros queremos llegar donde vosotros y los inversores quieran llegar", ha aseverado.

Ibáñez: "Llegamos con cero cruceros en el año 2023 y vamos a cerrar los años 26 y 27 con 24 escalas".

Intervención del presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez. / Mediterráneo

Un crecimiento sostenido en cruceros

En su discurso, el máximo representante de PortCastelló ha destacado el potencial del puerto de Castellón tanto en el sector cruceros como en el mundo de la náutica deportiva, donde "tenemos todo el camino del mundo por recorrer".

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado que "hemos recorrido un camino importante en el mundo del crucero, llegamos con cero cruceros en el año 2023 y hoy vamos a cerrar los años 26 y 27 con 24 escalas". "Hemos empezado a recorrer un camino juntos en el sector cruceros y espero que continuemos este camino en la náutica deportiva, donde tenemos más espacio a ganar por el tiempo que se ha perdido durante muchos años en este sector", ha asegurado.

Agradecimientos y visión de futuro

"Nuestro empeño, nuestras ganas y nuestra ilusión está más latente que nunca y prueba de ello están este tipo de jornadas", al tiempo que ha agradecido de manera especial a Virginia López, directora general de Cruises News Media Group, y a Eva Miquel, directora de Bespoke PR & Communication Strategies, organizadoras del evento, "por apostar desde el minuto cero por Castellón y por creer en este proyecto con una propuesta ilusionante que casaba, que ponía en el mapa del mundo y de la náutica de recreo a Castellón y así lo hemos conseguido".

Mesas redondas, debates y conferencias

En la primera de las mesas redondas se han analizado las principales tendencias, retos y oportunidades de la industria de cruceros y su impacto en los destinos turísticos y cómo se han convertido en un verdadero motor de desarrollo económico, impulsando la oferta local, favoreciendo la internacionalización y contribuyendo a la diversificación turística de los territorios.

En el debate, moderado por Virginia López, directora general de Cruises News Media Group, han participado Jose Sennacheribbo, director de operaciones de Shorex de Noatum Cruise Services; Mark Robinson, director general de BC Cruise Services; Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros y Explora Journeys; Sonia López, senior Business Development Manager España y Portugal de Norwegian Cruise Line; Carlos Bañó, director regional de Virgin Voyages y Princess Cruises – Mundomar Cruceros; y Sergio Arévalo, Director Sales Iberia & Nordics de Royal Caribbean International.

Presente y futuro de la náutica

La segunda mesa redonda de la jornada se ha centrado en el presente y futuro de la industria náutica y su capacidad para dinamizar el territorio, abordando cuestiones como el impacto económico y social de la náutica de recreo, el papel estratégico de las pymes del sector en la generación de nuevos empleos vinculados a la industria auxiliar y las oportunidades de crecimiento e innovación para el territorio.

Este foro, moderado por Eva Miquel Subías, ha contado con la participación de José Luis Fayos Muñoz, de la ANEN; Miquel Àngel Lliteras Fleixas, de VMG Astilleros de Sagunto; Francisco José Caravaca, de Marina Las Salinas; Héctor Espadas Fernández, del Club de Vela Blanes; y Marcelo Penna Grafin, de Astilleros Greenwich.

Participación institucional y turística

Asimismo, en el encuentro han participado también el director de ITM Port Melilla, Ernesto Monteiro, con una presentación sobre "Terminales de cruceros en puertos de tránsito"; el director general de Costas y Puertos, Marc García, que ha abordado las novedades y el estado de los puertos autonómicos; y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, encargada de cerrar el evento.

Un encuentro estratégico para el turismo marítimo

El turismo marítimo se ha consolidado como uno de los motores más dinámicos de la industria turística mundial. En este contexto, los cruceros representan un importante flujo de visitantes internacionales que impulsa el consumo local y la proyección exterior de los destinos, mientras que la náutica de recreo posiciona a los territorios como enclaves exclusivos, sostenibles y de alto valor añadido.

En la jornada se ha analizado cómo estas actividades contribuyen al desarrollo económico, la competitividad turística y la atracción de inversión, reforzando el posicionamiento de la provincia en el mapa del turismo marítimo internacional.

Entidades colaboradoras

Este evento cuenta con la colaboración de la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Castellón, Bespoke SF, Cruises News, Simetría Grupo y Greenwich 2023 Shipyard.