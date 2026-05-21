'Sorpasso' en la naranja: Sudáfrica adelanta a España como primer exportador mundial y amenaza aún más a Castellón

"El mes de octubre lo hemos perdido por la competencia de otros países". Estas palabras las pronunció hace tan solo unos días Jorge García Ballester, presidente de Asociex, la organización que aglutina a grandes productores y comercializadores de la provincia, para referirse a que la entrada en Europa de fruta barata de terceros países, principalmente de Sudáfrica, se está convirtiendo en uno de los grandes problemas de la citricultura de Castellón, que no puede competir ni en costes ni en exigencias fitosanitarias. Y la bola de nieve se hará todavía más y más grande. Mientras la naranja española pierde cuota, la sudafricana va cuesta arriba hasta el punto de que este país acaba de superar a España como el primer exportador mundial de cítricos.

Si durante años Sudáfrica se situó como el segundo mayor exportador de cítricos del mundo, ahora las cosas han cambiado. La Asociación de Productores de Cítricos del Sur de África (CGA) acaba de publicar su balance del 2025 y en el informe se congratula que, aunque por poco, ha superado a España como el mayor exportador mundial de cítricos en volumen. "Se trata de un logro extraordinario y un testimonio del arduo trabajo de los productores y sus trabajadores, del gobierno y de toda la cadena de suministro logístico", explican desde la entidad que insiste en destacar el "papel fundamental desempeñado por el gobierno sudafricano en la obtención de mercados para el sector".

Sudáfrica ya es el rey de las exportaciones de naranjas y mandarinas y en 2025 envió al exterior 204 millones de cajas de fruta de 15 kilos, una cifra nunca antes alcanzada. Y las previsiones para este año son todavía mejores. La CGA estima que durante el 2026 los envíos de cítricos de todas las variedades aumenten entre un 3 y un 5%, alcanzado un total de entre 210 y 215 millones de cajas de 15 kilos, de los que unos 30 millones de cajas corresponderán a la variedad de naranja Navel y 63 millones a la variedad Valencia.

Agricultores protestan en València por la competencia desleal de los cítricos de Sudáfrica. / GERMAN CABALLERO

Aunque Sudáfrica exporta sus productos citrícolas a buena parte del mundo (China, Estados Unidos o India están entre sus principales clientes), la Unión Europea se ha convertido en su primer destino. El año pasado, y según cifras del Ministerio de Agricultura, este país vendió en la UE 442.301 toneladas de naranjas, frente a las 368.624 del 2024. Los envíos se concentran principalmente entre los meses de junio y noviembre. Por lo que respecta a las mandarinas y clementinas, los Veintisiete importaron 218.230 toneladas el año pasado, mientras que en 2024 fueron 178.111 y en 2022, por ejemplo, apenas 125.000.

Una cuota de casi el 50% en Europa

Si se analizan los datos entre septiembre del 2025 (inicio de la campaña española) y enero de 2026, la conclusión es similar: Sudáfrica se consolida como principal proveedor (y continúa creciendo), aún habiendo ya terminado su campaña, con una cuota del 49,2% (+5,8 puntos) y un volumen de 427.149 toneladas, un 22% superior a la media quinquenal del acumulado de los meses de septiembre-enero. Le siguen, en una posición mucho más alejada, Turquía que retrocede 2,8 puntos de cuota al reducir sus envíos en un 9,6%. Lo mismo sucede con Marruecos, cuyos envíos caen un 6% y China (-10%, -6.840 t). Ese espacio lo ocupa Egipto cuyos volúmenes crecen un 29,4%.

El peso de Sudáfrica en el mercado citrícola mundial es cada vez más gigante y los productores y exportadores de Castellón llevan años reclamando reciprocidad. "De lo que se trata es de que podamos competir con las mismas condiciones. No puede ser que a este país se le permita entrar a Europa naranjas tratadas con pesticidas que aquí llevan años prohibidos", se lamenta García Ballester.

Los agricultores, por su parte, están peleando para que el gobierno español presione a Bruselas para poner límites a la entrada de fruta sudafricana. "No es solo la cantidad de naranjas que entran, sino cuándo entran. Y lo hacen justo en el momento más sensible los productores de Castellón", argumenta Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora que hace un par de semanas mantuvo una reunión con responsables de la Subdirección General de Defensa Comercial y Política Arancelaria del Ministerio de Economía para reclamar la activación de la cláusula de salvaguardia.