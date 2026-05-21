Xavi, profesor de Atzeneta: “Cada día de huelga me quitan 140 o 150 euros, pero no podemos conformarnos con lo que nos han ofrecido”

Xavi, jefe del departamento de Lenguas de la sección de Secundaria de Atzeneta del Maestrat, es uno de los docentes que ha votado en contra de la propuesta trasladada por Educación en el marco de la huelga. Su rechazo parte de una idea clara: lo ofrecido por la administración, sostiene, no justifica el desgaste acumulado tras más de una semana de movilización.

“Yo he votado en la encuesta, y voté que no porque para lo que nos ofrecieron no hubiera hecho falta ni una semana y media de huelga”, afirma.

El docente considera que la propuesta recoge medidas que, a su juicio, deberían haberse planteado antes y sin necesidad de llegar a este punto. “Lo que han ofrecido es lo mínimo que deberían haber dado sin haber tenido que hacer tanto guirigay”, señala.

“Los 200 euros implican básicamente no perder más”

En el apartado económico, Xavi critica que la subida planteada no responda a la principal reivindicación del profesorado: recuperar el poder adquisitivo perdido durante años.

“Los 200 euros que nos han propuesto en dos años implican básicamente no perder más”, explica. Por ello, insiste en que la reclamación docente va más allá de esa cantidad. “Lo que pedimos es recuperar el poder adquisitivo que durante estos 20 años hemos estado perdiendo”.

Pese al coste personal de secundar la huelga, asegura que parte del profesorado está dispuesto a continuar. “El problema es que hemos perdido ya semana y media y estamos dispuestos a perder más porque no nos conformamos con aquello que nos han ofrecido”, sostiene.

El coste de la huelga: “Hay gente que estamos a todas”

El testimonio de Xavi refleja también el impacto económico directo que la movilización tiene sobre los docentes que la siguen desde el primer día.

“Cada día de huelga me deben estar quitando 140, 150 euros, y llevo desde el primer día hasta ahora, más las dos que ya hicieron en diciembre y marzo”, relata.

El docente añade que algunas personas han renunciado incluso a estar en servicios mínimos, una opción que, según explica, permite “respirar y poder cobrar algún día”. “Hay gente que estamos a todas”, resume.

Ratios por escrito: “Queremos que pongan datos”

Otra de las reivindicaciones que Xavi considera insuficientemente resuelta es la reducción de ratios. El docente rechaza que la propuesta quede vinculada a referencias genéricas al Ministerio de Educación y reclama compromisos concretos.

“No queremos que ponga según el Ministerio de Educación. Queremos que pongan datos”, advierte.

Su preocupación es que una fórmula demasiado abierta pueda quedar sin efecto en el futuro. “Quién dice que dentro de dos meses el Ministerio cambia de color. Y entonces la propuesta ministerial se queda en papel mojado”, señala.

Por eso, reclama que la Generalitat concrete las cifras en el acuerdo. “Si la Generalitat se cree las ratios del Ministerio, que las ponga por escrito”.

“Respecto del valenciano, no han dicho nada”

Como jefe del departamento de Lenguas, Xavi pone especial énfasis en la ausencia de medidas sobre el valenciano. Asegura que esta cuestión ha quedado fuera de la propuesta y denuncia que se aborde desde criterios políticos y no pedagógicos.

“Respecto del valenciano, no han dicho nada. Es una cuestión política y no pedagógica”, afirma.

El docente cuestiona que se plantee la elección de lengua cuando, según sostiene, no se podrán garantizar todas las opciones votadas. Además, alerta de que este modelo puede agravar la situación del valenciano.

“Implica la posibilidad de votar que el valenciano se denigre más de lo que está cuando es una lengua minorizada y, por tanto, tenemos que darle fuerza”, defiende.

Xavi reclama una posición activa por parte de la administración autonómica: “Si quien se lo ha de creer es el primero que es la Generalitat y no la defiende... ¿A qué espera la Generalitat a hacer una campaña en favor del valenciano? Si no la hace la Generalitat, ¿quién lo tiene que hacer?”.

Plantillas rurales: tres docentes menos en Atzeneta

El profesor también sitúa el foco en las plantillas, especialmente en los centros de zonas rurales. En el caso de Atzeneta del Maestrat, explica que la pérdida de personal ha tenido consecuencias directas en la organización educativa.

“Ya nos han quitado tres personas”, denuncia.

Según detalla, esa reducción supone perder horas esenciales para mejorar la atención al alumnado. “Implica tantas horas que no se pueden dar para desdoblar grupos, para poder atender mejor la diversidad”, señala.

Xavi insiste en que las plantillas no deben calcularse únicamente en función del número de estudiantes, sino también atendiendo a las necesidades estructurales de cada centro.

Itinerancias y desplazamientos: “Están perdiendo dinero gastando sus coches propios”

La situación de la escuela rural también aparece en el relato del docente a través de las itinerancias. Xavi explica que hay profesorado que debe desplazarse entre aularios del centro rural y que esos trayectos suponen un coste añadido.

“Antes de la pandemia se estaban pagando la gasolina y los desplazamientos a unos 2.000 euros”, recuerda. Ahora, según denuncia, esa realidad ha cambiado y hay docentes que “están perdiendo dinero gastando sus coches propios”.

“Ningún sindicato firmó ese acuerdo”

Xavi defiende que el rechazo a la propuesta no responde a una posición aislada, sino a un malestar compartido por el conjunto de la comunidad educativa movilizada.

“Aquí estamos toda la comunidad educativa, todos los sindicatos, sean de la cuerda que sean”, afirma.

El docente recuerda que el acuerdo no fue avalado por ninguna organización sindical. “El miércoles ningún sindicato firmó ese acuerdo, porque no podemos conformarnos con lo que nos han ofrecido. Es imposible”, concluye.