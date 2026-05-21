Xavier Andrés, profesor del IES Politècnic de Castelló: "La consellera debería pensar en las condiciones en las que trabajamos”

El profesor Xavier Andrés, docente del IES Politécnic de Castelló, advierte de que el centro arrastra ratios desbordadas y una importante falta de recursos personales para poder responder a la diversidad del alumnado. El docente reclama más personal de apoyo, orientadores y especialistas, y pide a la consellera de Educación que tenga en cuenta “la justicia” de unas reivindicaciones que, asegura, son “principalmente por el alumnado” en el marco de la huelga indefinida.

Ratios desbordadas y falta de personal en el IES Politécnic de Castelló

El profesorado del IES Politécnic de Castelló señala las ratios elevadas como una de las principales dificultades que condicionan el día a día en las aulas. Según explica Xavier Andrés, profesor del centro, la situación actual dificulta que los docentes puedan atender de forma adecuada a todo el alumnado.

“La principal problemática que tenemos en el centro son unas ratios desbordadas y falta de recursos personales”, afirma Andrés, que reclama una mejor organización de las horas de trabajo del profesorado para poder responder a las necesidades reales de las clases.

Más orientadores, apoyo y especialistas para atender la diversidad

El docente subraya que el centro necesita más personal de apoyo, así como un refuerzo de los equipos especializados. Entre las demandas, destaca la incorporación de más orientadores, más profesorado de audición y lenguaje y más profesorado especialista.

Andrés considera que estos recursos son imprescindibles para poder atender la diversidad del alumnado presente en las aulas. “Necesitamos más profesorado especialista para poder atender a la diversidad que tenemos”, señala.

Un mensaje directo a la consellera de Educación

El profesor también dirige un mensaje a la consellera de Educación, a quien recuerda su trayectoria previa como maestra e inspectora educativa. “Le diría que ella, que ha sido maestra e inspectora de educación, piense en las condiciones en las que trabajamos y en la justicia de nuestras reivindicaciones”, expresa.

Xavier Andrés insiste en que las demandas del profesorado no se centran únicamente en sus condiciones laborales, sino que tienen como objetivo mejorar la atención al alumnado. “Son principalmente por el alumnado”, concluye.