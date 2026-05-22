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Las alumnas de un instituto de Castellón explican las razones de la huelga de profesores

El estudiantado se implica en la reivindicación por la mejora de la educación pública

Alumnas del IES Miquel Peris del Grau, en un vídeo compartido en Facebook.

Alumnas del IES Miquel Peris del Grau, en un vídeo compartido en Facebook.

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castelló

La huelga educativa encamina su décimo día. Si el jueves, profesores y familias participaron en una masiva manifestación que inundó de verde Castelló, este viernes el profesorado ha participado en una concentración ante la sede de la delegación de Hacienda de la Generalitat, en la plaza Tetuán.

Además, la comunidad educativa se implica en la divulgación de las razones que mueven la movilización. Así, la Assemblea de Docents de l'IES Miquel Peris del Grau de Castelló ha compartido en sus redes sociales el vídeo en el que tres de sus alumnas explican cómo le afectan los recortes al centro educativo. En él explican que "el año que viene en primero de la ESO en el Grau se quieren eliminar las codocencias y los ámbitos". "Profesores y alumnos estamos de huelga porque nos hemos hartado. No es de esas huelgas que se hacen para no estudiar o por un aumento de salario; es una huelga con una intención profunda y unos objetivos clarísimos. La lucha es por una educación pública, digna, de calidad y en valenciano", explican en valenciano las estudiantes. Así, relatan lo que pasaría en caso de que una alumna recién llegada que no conoce el idioma viene al instituto, o una persona con necesidades educativas especiales, o sin recursos. "La educación debe ser accesible para garantizar la igualdad de oportunidades de todos", aseveraban. "Profesorado y alumnado ya estamos unidos, nos faltais vosotros".

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