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Atención a los usuarios del tren en Castellón: una avería causa retrasos de hasta 30 minutos en Cercanías

La incidencia se ha producido a mediodía

Exterior de la estación de tren de Castelló.

Exterior de la estación de tren de Castelló. / Mediterráneo

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

Los usuarios del tren de Cercanías entre Castelló y València deben prepararse para armarse de paciencia desde el mediodía del viernes, como consecuencia de una avería que impide cumplir los horarios de paso. Según ha informado la operadora Renfe y ha confirmado la empresa responsable de las infraestructuras ferroviarias, la incidencia se ha declarado a las 12.15 horas. "Por causas desconocidas se ha producido un problema en el cambio de agujas en Massalfassar", en la provincia de Valencia.

Como consecuencia de este fallo, los trenes deben circular solo por una vía entre Puçol y Alboraia, lo que provoca los retrasos. Por el momento, Adif no puede detallar cuándo se recuperará la normalidad en este último día laborable de la semana.

Retrasos en la línea

El servicio de Cercanías entre las dos ciudades, y que opera por la mitad sur del Corredor Mediterráneo en Castellón, ya se ve perjudicado. El tren que salía a las 11.05 horas de Castelló con destino a València circula con 33 minutos de retraso. También ha resultado afectado el tren siguiente, que salía a las 11.35 de Castelló, con 19 minutos de retraso. Peor lo llevan los pasajeros del València-Castelló de las 11.45 horas, con 39 minutos de retraso.

El cuarto tren que presenta demoras es el València-Castelló de las 12.20, con 19 minutos de retraso. Además, el Castelló-València de las 12.05 horas circula por Puçol con 22 minutos de retraso.

Al margen de esta nueva avería, durante la mañana se habían producido otros dos retrasos en la línea C6, con unos 15 minutos de retraso.

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Solución

Desde Renfe han informado que la avería ha quedado solucionada sobre las 13.30 horas, por lo que los trenes irán recuperando la normalidad en las próximas horas. Se prevé que los retrasos medios sean de unos 20 minutos hasta el normal restablecimiento.

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