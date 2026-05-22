Compromís reuneix els seus militants en el començament de la precampanya electoral

Ramón Pérez

Castelló

Compromís ha encetat la precampanya aquest divendres amb actes celebrats a Castelló de la Plana i Vila-real que han reunit militància, simpatitzants, càrrecs locals i supramunicipals, així com persones vinculades al teixit social i associatiu de les comarques.

Les trobades, emmarcades en la campanya "2027: l'hora del poble", han servit "per activar la militància, reforçar els equips locals i traslladar un missatge compartit arreu del territori: que la força de Compromís naix del seu arrelament i de la capacitat col·lectiva de la seua gent per transformar la societat valenciana".

Força arrelada al territori

Durant els actes, s'ha fet valdre el paper central de les militants i simpatitzants com a motor polític de la coalició. Des de l'organització s'ha remarcat que "la força de Compromís sempre ha estat la seua gent: persones compromeses, arrelades al territori i capaces d'organitzar-se per defensar els interessos de la majoria social".

Des de la coalició defensen que 2027 ha de ser l'oportunitat per recuperar unes institucions útils, dignes i al servei de la majoria social, després de tres anys marcats per la mala gestió, les retallades, la falta de transparència, la negligència i la burla als professionals dels serveis públics.

Nova plataforma de campanya

També s'ha presentat la nova plataforma 2027.compromis.net, una eina que permetrà sumar noves persones als equips locals i digitals de campanya, participar en accions de mobilització, col·laborar com a voluntàries, fer donacions i rebre informació i convocatòries.

Com a continuació d'aquesta mobilització, Compromís celebrarà demà dissabte 23 de maig un nou acte de precampanya al Maestrat-Els Ports. La trobada tindrà lloc a Benicarló, a la Placeta dels Bous, a les 11.00 hores.

