La Diputación de Castellón concede ayudas a la Escola Matinera de 80 municipios para facilitar la conciliación familiar

La Diputación Provincial de Castellón facilita la conciliación familiar y laboral con la concesión de ayudas para la Escola Matinera en 80 municipios de menos de 10.000 habitantes.

La institución provincial ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia para la financiación de este servicio. Así, la lista de beneficiarios de la presente convocatoria asciende a 80 municipios. "Gracias al compromiso del Gobierno provincial con las familias y con los municipios más pequeños, seguimos ampliando un servicio esencial para favorecer la conciliación familiar y laboral en toda la provincia", ha resaltado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

Servicio esencial para las familias

La línea de subvenciones para el presente ejercicio incluye tres nuevas unidades en Vilafranca, Alfondeguilla y Peñíscola, reforzando así "la igualdad de oportunidades y la fijación de población en el territorio", ha señalado la presidenta de la Diputación, quien ha hecho hincapié en que a través de la Escola Matinera "atendemos las necesidades reales de las familias".

"Somos conscientes de las dificultades que puedan tener las familias que viven en los pueblos más pequeños de Castellón para conciliar la vida laboral y familiar, y por ello, desde la Diputación apostamos por políticas útiles, cercanas y adaptadas al territorio, e impulsamos estas ayudas para que todos los pueblos puedan beneficiarse de la Escola Matinera".

Conciliación en los pueblos

Y es que el servicio de Escola Matinera permite la atención de población infantil, de entre 3 y 12 años, antes y después de las clases, facilitando, de este modo, la conciliación familiar. Para la dirigente provincial, la Escola Matinera es "mucho más que un servicio que permite a las familias castellonenses dejar a sus hijos antes de ir a trabajar. Es un servicio público de calidad fundamental para garantizar la conciliación laboral y familiar, pero también la educación en nuestros pueblos, sobre todo en los más pequeños".

El presupuesto concedido para el presente ejercicio es de 954.680 euros y las subvenciones van dirigidas a la contratación de personal tanto de las escuelas previamente habilitadas como de las de nueva habilitación, así como para la adquisición de material didáctico y fungible.

Cohesión territorial

En este sentido, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha destacado que "apostar por políticas que faciliten la conciliación familiar es fundamental para asegurar el futuro de nuestros municipios y mejorar la calidad de vida de los castellonenses". Por ello, ha insistido en que "seguiremos trabajando para ampliar y consolidar este tipo de programas, reforzando la colaboración con los municipios y destinando recursos que permitan avanzar en cohesión territorial".