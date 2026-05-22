Directores de 42 centros de Castellón se reúnen con la directora territorial: alertan de carencias estructurales y recortes de grupos y piden diálogo y soluciones

Los equipos directivos de 42 centros educativos de la provincia de Castellón han mantenido este viernes una reunión de urgencia con la directora territorial de Educación. Este encuentro se enmarca dentro del contexto de la huelga indefinida de Educación con el objetivo compartido de apoyar a las reivindicaciones "legítimas" que se están llevando a cabo por parte de los docentes y sindicatos después de que hace unos días plantearan la posibilidad de presentar su dimisión.

El objetivo, según los directores, era para trasladarle la "profunda preocupación" de los equipos directivos ante el desgaste físico y emocional que está sufriendo la comunidad educativa, así como la desazón por cómo puede seguir evolucionando esta situación en los próximos días si no se ofrecen respuestas inmediatas, apelando a la necesidad de que se reactiven las vías de diálogo. Asimismo, le han transmitido su preocupación por las carencias y necesidades estructurales que sufren los centros ante la planificación del próximo curso, por los recortes de grupos, la falta de recursos para atender al alumnado y la desconfianza que, aseguran, perciben por parte de la administración. Los responsables de los centros reclaman que sus demandas lleguen a la Conselleria.

Según ha explicado el portavoz de los directores, Toni Solano, el encuentro se solicitó después de que los responsables de los centros presentaran esta semana un escrito a la Conselleria de Educación a través del registro oficial. En ese documento comunicaban su adhesión a las reivindicaciones de la asamblea de directores de la Comunitat Valenciana celebrada en Picanya el lunes 18 de mayo, donde ya se expresó el malestar del colectivo y no se descartaron dimisiones si la negociación se estancaba. Los directores también remitieron a la administración un documento con las necesidades y carencias de cada centro educativo.

Las reivindicaciones que plantean los centros podrían resumirse en

Recursos organizativos: Consideran prioritario que, de cara a la planificación del pròximo curso acadèmico, la Administración respete y atenga las peticiones organizativas previamente formuladas por los equipos directivos. Recursos humanos y personal de apoyo: Consideran "urgente" incrementar la dotación de personal destinado a la inclusión educativa al considerar claramente insuficiente la actual asignación de profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) para cubrir las necesidades del alumnado diagnosticado. Asimismo, reivindican agilizar y cubrir las sustituciones docentes con mayor agilidad que la actual. Espacios y equipamientos. Consideran que hay que abordar de manera inmediata la adecuación de infraestructuras y la falta de espacios crónica que sufren, garantizando de manera prioritaria la correcta climatización de las aulas para asegurar unas condiciones dignas de trabajo y aprendizaje. Ratios: Ven imperativo una reducción generalizada de ratios, lo que consideran indispensable teniendo en cuenta el impacto que supone la escolarización continua del alumnado recién llegado a lo largo del curso escolar.

“Es una cuestión de supervivencia”

Solano ha subrayado que las demandas planteadas no responden a reclamaciones sindicales ni salariales, sino a necesidades que, según sostiene, afectan de forma generalizada a los centros.

Durante la reunión, los equipos directivos han trasladado que existe “mucho malestar” y una “desconfianza total” hacia la administración y la inspección educativa. Uno de los principales puntos de fricción es la planificación de grupos para el próximo curso.

“Sobre todo, nosotros hemos hecho unas previsiones para el curso que viene y no nos las han respetado, nos han recortado grupos respecto a la previsión que habíamos hecho alegando que no estaba bien hecho”, ha señalado Solano.

Los directores advierten de que las previsiones realizadas en abril pueden quedar desfasadas al inicio del curso por la llegada de nuevo alumnado hasta septiembre. En este sentido, alertan de que los centros ya están “llenos y saturados” y sin espacio suficiente.

“Es una cuestión de supervivencia”, ha resumido el portavoz.

Falta de recursos para atender necesidades educativas especiales

Además de los recortes de grupos, los equipos directivos han puesto sobre la mesa la falta de recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, trastornos, protocolos de autolesiones, casos de suicidio y problemas de salud mental.

Según Solano, los centros se ven “desbordados” ante una realidad cada vez más compleja y consideran que no pueden dar respuesta adecuada ni al alumnado, ni a las familias, ni al profesorado.

El colectivo también ha lamentado que algunos representantes de la administración hayan vinculado la huelga con motivos políticos. “Le hemos dicho que sí que hay motivos”, ha indicado Solano.

El problema de la planificación educativa

Los directores ya trasladaron sus quejas a finales de abril en una reunión con inspectores de Educación. Entonces, según explican, se les indicó que la planificación y las plantillas seguían caminos distintos y que muchas decisiones dependían de Valencia.

El portavoz ha ejemplificado el problema con la apertura de grupos en etapas obligatorias: si un centro cuenta con 180 alumnos en 1º de ESO, necesitará dar continuidad a ese alumnado en 2º de ESO, por lo que no puede reducirse la oferta sin prever dónde se escolarizará a esos estudiantes.

También ha señalado que en Castellón la matrícula sobrevenida suele obligar en septiembre a subir ratios o incluso abrir nuevos grupos, lo que implica rehacer horarios y contratar profesorado.

La directora territorial se compromete a trasladar el malestar a Valencia

Según Solano, la directora territorial se ha mostrado “muy empática” en algunos aspectos y ha reconocido la complejidad del trabajo de los equipos directivos, aunque ha evitado pronunciarse sobre la negociación al considerar que no es competencia suya.

Los representantes de los centros le han pedido que traslade el malestar a la consellera de Educación, Carmen Ortí, o a los responsables políticos en Valencia.

“Lo que queremos es llegar a un acuerdo lo más pronto posible”, ha afirmado Solano, quien ha señalado que la directora territorial se ha comprometido a llevar las reivindicaciones a Valencia y a estudiar algunas de las cuestiones planteadas.

Advertencia de dimisiones si no hay soluciones

Los equipos directivos aseguran que el canal de comunicación con la administración estaba fallando y que ya estaban dispuestos a dimitir antes incluso de la convocatoria de la huelga, debido a los problemas de planificación educativa.

El colectivo insiste en que sus previsiones se hacen con los datos reales de los centros y rechaza que se ponga en duda su trabajo. Según Solano, la respuesta de la administración suele ser “optimizar”, pero los directores advierten de que esa fórmula no resuelve la saturación de las aulas ni la falta de recursos.

Por parte de la Conselleria de Educación han confirmado únicamente que la reunión de la directora territorial con los responsables de los centros se ha producido esta mañana, para escucharlos y atenderlos.