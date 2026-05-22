Los docentes protestan por el centro de Castelló en el décimo día de huelga educativa

El profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la provincia de Castellón finaliza este viernes su segunda semana de huelga indefinida con una concentración en Castelló de la Plana en el centro de Castelló, que ha comenzado este mediodía, reivindicando de nuevo una educación pública, de calidad y en valenciano. En el resto de la Comunitat, también se ha producido una manifestación en València y una concentración en Alicante.

Manifestación de profesores ante la delegación de Hacienda de la Generalitat en el décimo día de huelga. / GABRIEL UTIEL

En el caso de Castelló, los manifestantes, que portaban camisetas verdes y chalecos amarillos, han denunciado las elevadas ratios, la sobrecarga burocrática, han reivindicado la subida salarial, el valenciano, infraestructuras dignas y más recursos para la inclusión. Además, manifestantes han portado pancartas donde podía leerse: "Los profes luchando también están educando", "Con tanta tijera no queda escuela", "No a los recortes en FP" y, al ritmo de charanga, se han escuchado cánticos como 'Seguimos luchando por nuestros salarios', 'Conseller el que no vote'. Los manifestantes han protestado ante la delegación de hacienda de la Generalitat y han cortado la avenida del Rey.

"Hoy hemos demostrado en las 3 capitales que mantenemos toda la unidad y la fuerza. El profesorado continúa de lleno en la huelga indefinida y día a día se demuestra que la lucha no parará hasta que Conselleria presente un acuerdo digno", ha señalado CCOO, que ha animado a participar el sábado en la gran manifestación convocada en Valencia.

Valoraciones sindicales

La portavoz de CCOO-PV Educación, Xelo Valls, ha asegurado que están esperando una convocatoria oficial por parte de la Conselleria de Educación para volver a abrir las negociaciones sobre esos "puntos débiles" que los docentes han señalado en el formulario telemático: una revisión de las ratios, los salarios y una mejora de las plantillas.

"Esperamos que sea la Conselleria la que nos convoque a nosotros, que ahí estaremos", ha expresado Valls ante los medios de comunicación, quien ha afirmado que las reivindicaciones del profesorado "no es una cuestión de política, sino de dignidad".

Por su parte, UGT ha criticado que educación haya convocado una mesa ordinaria el martes para abordar las instrucciones de curso cuando son incapaces de resolver el conflicto. Ka responsable de Enseñanza de UGT-PV, Maite Tarazona, ha criticado que la Conselleria "esté continuando con procedimientos ordinarios", ya que esta mañana han recibido un correo electrónico para celebrar una Mesa Sectorial "normal y corriente"

"No podemos entender que nos envíen correos que no tienen trascendencia, en vez de pedirnos que volvamos a la negociación. No sabemos en qué mundo viven ni a qué están esperando", ha dicho.

En esta línea, el coordinador de Acción Sindical del STEPV, Marc Candela, ha insistido en que siguen esperando para reunirse "lo más pronto posible" y que la huelga indefinida "depende de la Conselleria": "Todavía hay muchas concreciones que exigimos", ha añadido.

Asimismo, el coordinador del Sindicat d’Estudiants, Mario Tercero, ha explicado que el colectivo estudiantil ha decidido sumarse a la huelga y "seguir el ejemplo" de sus profesores para mostrar que están "hartos del menosprecio" de la titular de Educación, que ha traspasado "todas las líneas rojas" y ha advertido de que, si hay "víctimas del fracaso de este sistema educativo, somos los estudiantes".

Por su parte, la consellera de Educación ha señalado que retomará la negociación con los sindicatos lo antes posible, una vez se haya recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles, tras la última mesa de negociación celebrada entre la Conselleria de Educación y los sindicatos el pasado miércoles, donde la titular de Educación, Carmen Ortí, y su equipo se levantaron a los diez minutos de iniciada por la negativa de los sindicatos a firmar el acuerdo.