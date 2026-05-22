Educación mueve ficha: Espera el documento de los sindicatos para reanudar la negociación lo antes posible

La huelga educativa encamina su décimo día. Si el jueves, profesores y familias participaron en una masiva manifestación que inundó de verde Castelló, este viernes el profesorado ha participado en una concentración ante la sede de la delegación de Hacienda de la Generalitat, en la plaza Tetuán. Tras levantarse la consellera Carmen Ortí 12 minutos después de iniciarse la negociación al negarse los sindicatos a firmar este viernes ha movido ficha. En un comunicado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha informado que retomará la negociación con los sindicatos lo antes posible, una vez se haya recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles.

Reunión de la cúpula de Educación

Así lo ha indicado la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, tras la reunión que ha mantenido esta mañana con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y los directores generales.

“Mantenemos nuestra voluntad negociadora y estamos a la espera del documento de los sindicatos. Entendemos el malestar que existe entre el cuerpo docente. Compartimos muchas de sus reivindicaciones. Hablamos de un problema estructural que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y tenemos voluntad de mejorar las cosas, pero no se puede solucionar en tan poco tiempo una situación tan enquistada durante varias legislaturas”, ha destacado.

Vuelve a exhibir sus propuestas: 200 euros

“Lo que sí podemos decir es que nunca antes se había puesto encima de la mesa una propuesta de esta envergadura. Doscientos euros más al mes para cada docente, junto a más de sesenta medidas concretas en ratios, simplificación burocrática, infraestructuras, inclusión educativa, y Formación Profesional. Todo ello negociado a lo largo de más de 30 reuniones durante este curso escolar. Eso no resuelve décadas de infrafinanciación de golpe, pero es el mayor paso que se ha dado en mucho tiempo y demuestra que la voluntad de mejorar es real y se traduce en compromisos concretos con calendario”, ha resaltado.

La Conselleria también se ha puesto en contacto con FAMPA Valencia para atender a su solicitud de reunión.

Por otra parte, desde la Conselleria se quiere trasladar a las familias que se continúa trabajando para que los centros educativos recuperen la normalidad lo antes posible.