El emotivo homenaje del departamento de salud de Castellón a su personal jubilado: "habeis tocado muchas vidas"

El departamento de salud de Castellón ha rendido homenaje esta semana a su personal jubilado durante el año 2025. El emotivo acto ha servido "para reconocer una vida de trabajo, vinculada a cada paciente que habéis asistido y a cada compañero con el que habéis compartido vuestra etapa laboral", ha destacado el gerente, Raul Ferrando.

Durante este periodo, han finalizado su vida laboral un total de 103 profesionales que han dejado "su huella" en el Hospital General de Castellón y en cada uno de nuestros centros de salud de Atención Primaria en el que han desarrollado su trayectoria profesional. Como ha explicado el gerente cada profesional tendrá una trayectoria diferente, pero todos tienen algo en común: tener detrás muchos años de trabajo, y sobre todo, muchas vidas a las que han tocado, pacientes que quizás no sepan vuestros apellidos, pero sí que si conservan vuestra voz en su recuerdo, o familias que puede que no recuerden el nombre del servicio, pero sí que se sintieron acompañados por vosotros. Los hospitales no tienen memoria por sus paredes, pero sí por las personas que los han ocupado.

"Muchos pacientes recordarán el Hospital, las consultas, el centro de salud, por vosotros, por como los tratasteis en cada acto asistencial", ha añadido Ferrando mirando al pasado y al futuro de la atención sanitaria en Castellón, "porque el nuevo Hospital, tendrá las raíces que vosotros nos dejáis".

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El acto ha contado con la participación del doctor Martín Arenós, pediatra jubilado y presidente de la Asociación de Médicos Senior y con la actuación de Jordi, voluntario de Músicos por la Salud.