La fruta de verano arranca cara: precios de capricho y compras más racionadas

La fruta de verano ha llegado a los mercados de Castellón con precios de capricho y compras cada vez más racionadas. La novedad se paga, como recuerdan los vendedores, pero este año al coste habitual de las primeras remesas de temporada se suma un contexto internacional marcado por la incertidumbre, el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes y el impacto que todo ello puede acabar teniendo en frutas y verduras.

En los lineales, las cerezas se mueven en una horquilla muy amplia: de los 3 euros a los 8 y hasta 24 el kilo, según origen, calibre y calidad. La sandía, uno de los productos estrella del verano, se acerca a los 5 el kilo, aunque los mayoristas prevén que vaya moderando su precio en las próximas semanas conforme avance la campaña. También hay higos blancos de Alicante a 14 euros el kilo, fresas valencianas entre los 9,50 y 20; y los primeros melones a 4,90.

Más ejemplos de precios de fruta en Castellón. / Mediterráneo

La cesta de la compra va subiendo

En lo que va de año el IPC acumula una subida para alimentos, que ha encarecido frutas y hortalizas, un 3,2%. A ello se une la mayor cotización de las frutas al arranque de temporada estival. Todo ello está cambiando incluso la forma de comprar en Castellón. «Antes era más habitual llevarse un kilo; ahora se compra por unidades o a cuartos», explican desde Frutería Cris y Jordi.

En Frutas y Verduras José, confirman la misma tendencia: el cliente pide 150 o 200 gramos de cerezas para «picoteo, para llevar al trabajo o para un fin de semana, pero evita llenar la bolsa». «Ahora son un capricho. Luego, en junio, julio y agosto, empezarán a estabilizarse los precios», señala.

Verdura de 'ricos' La judía está por las nubes. Lo confirman mayoristas y consumidores. «Preparar un buen hervido sale carísimo. Nos cuesta en los puestos de venta a unos 14 euros el kilo», advierten.

"Se elige lo que mejor está de precio"

Comprando cerezas de oferta. / Foto Manolo Nebot Rochera

La percepción del consumidor es clara: la fruta está cara y se ajusta la cantidad a adquirir: menos cuantía o unidades sueltas para no renunciar del todo al sabor del verano. «Se elige lo que está mejor de precio y, en lugar de un kilo, se pide una cuarta», resumen en los puestos especializados.

Tablón de precios esta semana en el mercado. / Mediterráneo

Precios contenidos, ¿serán los más altos en una década?

El presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), Fernando Móner, advierte que los precios de la fruta pueden situarse por encima de los del año pasado y entre los más altos de la última década. «A medida que avance la campaña, irán bajando poco a poco, pero vamos a observar precios más altos», detalla. Así, apunta a varios factores: posibles incidencias meteorológicas en zonas productoras, el encarecimiento del transporte y la incertidumbre derivada del entorno internacional, con hincapié en el conflicto con Irán. El sector, de hecho, confía en que la entrada plena de la campaña alivie los precios, pero advierte de que cada vez hay menos margen para absorber los sobrecostes por la guerra.

El viaje de los precios del campo a la mesa

Los mayoristas, en el Mercado de Abastos, recuerdan que «la novedad se paga siempre», con las primeras partidas. En melón y sandía, llegan de Almería y Murcia con precios fuertes. La sandía se paga al por mayor a 1,20 el kilo pero en fruterías llega a 14. El IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos) en abril marca que en el punto de venta se paga un 3,7 que lo que percibe el agricultor; y en ganadería, un 3,1.