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Firma del acuerdo

Ser un genio de la economía tiene premio: este es el nuevo concurso impulsado por la UJI y los asesores fiscales

La Universidad Jaume I y APAFCV convocan el XIV Concurso Universitario de Fiscalidad y VI de Contabilidad, con cuantías económicas para los ganadores

Te contamos las bases y requisitos para quienes quieran participar en esta competición

La rectora de la UJI, con el presidente de APAFCV, durante la firma del convenio.

La rectora de la UJI, con el presidente de APAFCV, durante la firma del convenio. / Mediterráneo

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

La Universidad Jaume I de Castellón (UJI) y la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV) han formalizado este viernes un convenio de colaboración para la convocatoria y desarrollo del XIV Concurso Universitario de Fiscalidad y el VI de Contabilidad. El acuerdo ha sido ratificado por la rectora de la UJI, Eva Alcón Soler; y el presidente de APAFCV, Luis Chinchilla Hurtado.

El objetivo de estos concursos es reconocer y premiar la excelencia académica del estudiantado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) de la UJI en el ámbito de la fiscalidad y la contabilidad. La iniciativa refleja el compromiso compartido de ambas instituciones con la formación de calidad y la proyección profesional de los futuros titulados.

Tres modalidades de premio

La convocatoria contempla tres modalidades de reconocimiento.

  • En primer lugar, un premio honorífico a las mejores calificaciones en asignaturas de Fiscalidad y Contabilidad, que incluye inscripción gratuita durante un año en las actividades formativas organizadas por APAFCV.
  • En segundo lugar, un premio económico de 250 € al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) en cada uno de los dos bloques de titulaciones: Derecho y ADE-Derecho; y Finanzas y Contabilidad, ADE, Economía y ADE-Derecho.
  • Por último, un premio de 250 € al mejor Trabajo de Fin de Máster (TFM) del Máster en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada. El importe máximo total asumido por APAFCV asciende a 750 euros por convocatoria.

Colaboración institucional

Alcón y Chinchilla, durante la firma del acuerdo.

Alcón y Chinchilla, durante la firma del acuerdo. / Mediterráneo

“Este convenio es una muestra del compromiso de la Universidad Jaume I con el reconocimiento académico del estudiantado y con su proyección profesional. Iniciativas como esta, impulsadas junto a asociaciones profesionales de referencia como APAFCV, contribuyen a tender puentes entre la universidad y el tejido profesional”.

Eva Alcón Soler

— Rectora de la Universitat Jaume I

“Desde APAFCV apostamos por el talento joven y por la formación de calidad en materia fiscal y contable. Con este concurso queremos que los mejores estudiantes de la UJI sientan que su esfuerzo tiene reconocimiento, y que se acerquen al mundo profesional de la mano de nuestra asociación”.

Luis Chinchilla Hurtado

— Presidente de APAFCV

En virtud del acuerdo, la UJI se encargará de difundir la convocatoria entre el estudiantado de la FCJE, facilitará el acceso a los espacios necesarios y comunicará los TFG y TFM que cumplan los requisitos. Por su parte, APAFCV asumirá íntegramente el coste de los premios económicos, evaluará los trabajos participantes junto a la comisión paritaria de seguimiento y podrá publicar los trabajos premiados en su Boletín. El convenio tiene una vigencia de un año desde su firma y podrá prorrogarse por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años adicionales.

Acto de firma del acuerdo en la UJI, este viernes, 22 de mayo.

Acto de firma del acuerdo en la UJI, este viernes, 22 de mayo. / Mediterráneo

Sobre APAFCV

La Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV) tiene como finalidad la promoción y formación en materia fiscal y contable en la Comunidad Valenciana, ofreciendo a sus miembros actividades formativas, recursos especializados y un espacio de referencia para el desarrollo profesional en el ámbito tributario.

Sobre la Universitat Jaume I

Noticias relacionadas y más

La Universitat Jaume I de Castelló es una institución pública de educación superior al servicio de la sociedad en los ámbitos del estudio, la docencia y la investigación. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) es uno de sus centros de referencia en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.

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