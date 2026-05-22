Ser un genio de la economía tiene premio: este es el nuevo concurso impulsado por la UJI y los asesores fiscales

La Universidad Jaume I de Castellón (UJI) y la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV) han formalizado este viernes un convenio de colaboración para la convocatoria y desarrollo del XIV Concurso Universitario de Fiscalidad y el VI de Contabilidad. El acuerdo ha sido ratificado por la rectora de la UJI, Eva Alcón Soler; y el presidente de APAFCV, Luis Chinchilla Hurtado.

El objetivo de estos concursos es reconocer y premiar la excelencia académica del estudiantado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) de la UJI en el ámbito de la fiscalidad y la contabilidad. La iniciativa refleja el compromiso compartido de ambas instituciones con la formación de calidad y la proyección profesional de los futuros titulados.

Tres modalidades de premio

La convocatoria contempla tres modalidades de reconocimiento.

En primer lugar, un premio honorífico a las mejores calificaciones en asignaturas de Fiscalidad y Contabilidad, que incluye inscripción gratuita durante un año en las actividades formativas organizadas por APAFCV.

en asignaturas de Fiscalidad y Contabilidad, que incluye inscripción gratuita durante un año en las actividades formativas organizadas por APAFCV. En segundo lugar, un premio económico de 250 € al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) en cada uno de los dos bloques de titulaciones: Derecho y ADE-Derecho; y Finanzas y Contabilidad, ADE, Economía y ADE-Derecho.

en cada uno de los dos bloques de titulaciones: Derecho y ADE-Derecho; y Finanzas y Contabilidad, ADE, Economía y ADE-Derecho. Por último, un premio de 250 € al mejor Trabajo de Fin de Máster (TFM) del Máster en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada. El importe máximo total asumido por APAFCV asciende a 750 euros por convocatoria.

Colaboración institucional

Alcón y Chinchilla, durante la firma del acuerdo. / Mediterráneo

“Este convenio es una muestra del compromiso de la Universidad Jaume I con el reconocimiento académico del estudiantado y con su proyección profesional. Iniciativas como esta, impulsadas junto a asociaciones profesionales de referencia como APAFCV, contribuyen a tender puentes entre la universidad y el tejido profesional”. Eva Alcón Soler — Rectora de la Universitat Jaume I

“Desde APAFCV apostamos por el talento joven y por la formación de calidad en materia fiscal y contable. Con este concurso queremos que los mejores estudiantes de la UJI sientan que su esfuerzo tiene reconocimiento, y que se acerquen al mundo profesional de la mano de nuestra asociación”. Luis Chinchilla Hurtado — Presidente de APAFCV

En virtud del acuerdo, la UJI se encargará de difundir la convocatoria entre el estudiantado de la FCJE, facilitará el acceso a los espacios necesarios y comunicará los TFG y TFM que cumplan los requisitos. Por su parte, APAFCV asumirá íntegramente el coste de los premios económicos, evaluará los trabajos participantes junto a la comisión paritaria de seguimiento y podrá publicar los trabajos premiados en su Boletín. El convenio tiene una vigencia de un año desde su firma y podrá prorrogarse por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años adicionales.

Acto de firma del acuerdo en la UJI, este viernes, 22 de mayo. / Mediterráneo

Sobre APAFCV

La Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV) tiene como finalidad la promoción y formación en materia fiscal y contable en la Comunidad Valenciana, ofreciendo a sus miembros actividades formativas, recursos especializados y un espacio de referencia para el desarrollo profesional en el ámbito tributario.

Sobre la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I de Castelló es una institución pública de educación superior al servicio de la sociedad en los ámbitos del estudio, la docencia y la investigación. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) es uno de sus centros de referencia en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.