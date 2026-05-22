Las 9+1 mejores playas de Castellón según una web de viajes: Imposible que esperes una de ellas

La Costa del Azahar vuelve a ponerse en el escaparate turístico. Una selección publicada por Civitatis reúne algunas de las playas más atractivas para escaparse este verano a Castellón, con una mezcla de clásicos familiares, calas salvajes y arenales urbanos con todos los servicios. Pero el listado llega con sorpresa: entre las “mejores playas de Castellón” aparece Racó de Mar, en Canet d’En Berenguer, un municipio valenciano que, por ubicación, queda fuera de la provincia.

La confusión no resta interés al ranking, pero sí añade un detalle que no ha pasado desapercibido: una playa excelente, sí; castellonense, no. La propia web municipal de Canet presume de sus 1.250 metros de costa, arena fina, aguas cristalinas, paseo marítimo y cadena dunar, argumentos que explican por qué puede colarse en cualquier selección mediterránea… aunque sea con el mapa algo desubicado.

Playa Norte de Peñíscola. / ALBA BOIX

La lista la encabeza la Playa Norte de Peñíscola, seguramente una de las postales más reconocibles de la provincia. Con el castillo del Papa Luna al fondo, este arenal urbano de unos cinco kilómetros combina zonas de arena y cantos, servicios, paseo marítimo y Bandera Azul. Es la playa para quienes quieren foto, baño cómodo y ambiente sin renunciar al paisaje.

En Benicàssim aparece Els Terrers, una playa familiar y protegida por espigones, ideal para quienes buscan baño tranquilo y cercanía a uno de los paseos más emblemáticos del litoral. Es, además, una buena excusa para enlazar con la Ruta de las Villas y recordar por qué Benicàssim sigue siendo sinónimo de verano en Castellón.

La playa de la Romana de Alcossebre. / Juanfran Roca

Alcossebre aporta dos nombres muy distintos. Cala Mundina representa la cara más natural, con roca, aguas claras y la Serra d’Irta como telón de fondo. La Romana, en cambio, combina arena fina, entorno cuidado y servicios, con zonas accesibles y reconocimiento por la calidad de sus playas.

Orpesa también duplica presencia. La Concha es la opción fácil para acertar: bahía protegida, mar calmado, accesibilidad y ambiente familiar. Muy cerca, Morro de Gos ofrece otra experiencia: más abierta, de arena fina y dorada, perfecta para caminar junto al mar y disfrutar del paseo marítimo.

Una imagen de cometas en la playa del Gurugú, en 2025. / ERIK PRADAS

La capital entra con la Playa del Gurugú, uno de los grandes puntos de encuentro del verano castellonense. Es amplia, urbana, con Bandera Azul y situada entre el Camino de la Plana y la desembocadura del río Seco, junto al eje litoral que conecta Castelló con Benicàssim.

Más al sur, Les Cases, en Xilxes, se gana el puesto por su perfil tranquilo, su mezcla de arena suave y grava, sus servicios y ese mirador de madera que se adentra en el mar y se ha convertido en una de sus imágenes más reconocibles.

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El cierre vuelve a Peñíscola con Playa del Russo, una joya mucho menos urbana que la Playa Norte. Pequeña, apartada y vinculada al entorno de la Serra d’Irta, es una de esas elecciones para quienes buscan algo más que sombrilla y chiringuito: silencio, naturaleza y sensación de escapada.