Las novedades de la visita de la reina Sofía a Castellón: todos los detalles

La reina Sofía visitará Castellón por un motivo muy especial. En concreto, la madre de Felipe VI estará en Castellón los días 27 y 28 mayo en una visita cuyos nuevos detalles ha facilitado la Federación Española de Bancos de Alimentos y la Subdelegación de Gobierno.

El día 27 de mayo por la tarde la reina visita el Banco de Alimentos de Castellón, donde tiene previsto inaugurar el economato. Posteriormente, la reina visitará el Ayuntamiento de la ciudad.

Al día siguiente, 28 de mayo a mediodía, la reina inaugurará el congreso anual de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que se celebra los días 28 y 29 como cita clave que reunirá a responsables de los 54 Bancos de Alimentos de toda España, así como a expertos y representantes institucionales, con el objetivo de analizar los desafíos actuales en la lucha contra la pobreza y el desperdicio alimentario y avanzar en soluciones coordinadas y sostenibles.

Durante la jornada se desarrollarán diversas mesas de trabajo centradas en cuestiones estratégicas como los retos y el papel de los Bancos de Alimentos en el contexto actual, la importancia del voluntariado y la gestión del desperdicio alimentario a través de iniciativas como el proyecto PLANB. Estas sesiones contarán con la participación de representantes de los Bancos de Alimentos y expertos del ámbito académico y social.

La jornada será inaugurada por la Reina Doña Sofía, con cuya presencia evidencia el firme compromiso institucional con esta causa.

Asimismo, el Congreso contará con la intervención de la alcaldesa de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, quien ofrecerá el discurso de bienvenida institucional, destacando el compromiso de la ciudad con la labor social de los Bancos de Alimentos y, en concreto, con el Banco de Alimentos de Castellón.

El programa incluye también las intervenciones del presidente de FESBAL, Pedro Llorca Linares y de Marc Simón, subdirector general de social de la Fundación ”la Caixa”.

También estará presente el president de la Generalitat valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, que dará un discurso institucional.

El Congreso dará voz al trabajo conjunto entre entidades, con la puesta en común de las conclusiones de las distintas mesas de trabajo y la definición de líneas de actuación para el futuro.

Al día siguiente, el 29 de mayo, se celebrará la Asamblea General de FESBAL, donde, en un ejercicio de transparencia se rendirán cuentas a los representantes de los Bancos de Alimentos; se analizarán y aprobarán las cuentas anuales y los principales logros del ejercicio 2025 y donde habrá espacio para debatir las metas y estrategias de futuro.

Un espacio para reforzar el compromiso social

El Congreso Anual de FESBAL se consolida como un espacio de encuentro fundamental para fortalecer la cooperación entre organizaciones, compartir buenas prácticas y seguir avanzando en la misión de garantizar el acceso a alimentos a las personas en situación de vulnerabilidad.

Sobre FESBAL

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) es una entidad, apolítica y aconfesional, fundada en 1995, que promociona la labor, la imagen y la figura de los Bancos de Alimentos asociados en su lucha contra la pobreza y el desperdicio de alimentos mediante su aprovechamiento y reparto a las personas más vulnerables, contribuyendo, además, a mejorar el medio ambiente.

FESBAL la conforman 54 Bancos de Alimentos asociados de toda la geografía española.

En el año 2025, los bancos asociados a FESBAL, repartieron más de 106.000 toneladas de alimentos entre 930.412 personas en situación de vulnerabilidad, a través de una red de 5.789 entidades sociales. Todo ello gracias al esfuerzo de 3.480 personas que colaboran de manera voluntaria de forma permanente y cerca de 100.000 personas que participan en las campañas anuales de Grandes Recogidas.

Asimismo, FESBAL, en representación de los Bancos de Alimentos de España, recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2012