Pilar Carratalá, ginecóloga de Vithas Castelló: "El cáncer de ovario puede confundirse con molestias digestivas"

El cáncer de ovario continúa siendo uno de los tumores ginecológicos más complejos de diagnosticar en fases iniciales. En muchos casos, sus síntomas aparecen de forma poco clara y pueden confundirse con molestias habituales, como problemas digestivos, hinchazón abdominal o cambios hormonales.

Esta dificultad provoca que una parte importante de los diagnósticos se produzca cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada. Según explica la doctora Pilar Carratalá Barrés, especialista en Obstetricia y Ginecología del Hospital Vithas Castellón, este tipo de cáncer “suele desarrollarse de forma silenciosa y con síntomas muy poco específicos, lo que hace que muchas veces se relacione antes con molestias digestivas o problemas benignos”.

A ello se suma que los ovarios están situados en una zona profunda de la pelvis, lo que dificulta detectar tumores pequeños durante una revisión rutinaria. Además, actualmente no existe una prueba de detección precoz eficaz para toda la población, como sí ocurre con la mamografía en el cáncer de mama o la citología en el cáncer de cuello uterino.

Síntomas del cáncer de ovario que no conviene ignorar

Entre las señales más frecuentes del cáncer de ovario se encuentran la hinchazón abdominal persistente, la sensación de abdomen inflamado, el dolor pélvico leve, la saciedad rápida al comer o los cambios intestinales.

También pueden aparecer ganas frecuentes de orinar, alteraciones menstruales o cambios de peso sin causa aparente.

“La clave no es tener un síntoma puntual, sino que esas molestias sean nuevas, aparezcan casi todos los días y se mantengan durante varias semanas”, señala la doctora Carratalá.

La especialista insiste en que no se trata de generar alarma, ya que la mayoría de estos síntomas suelen deberse a causas benignas. Sin embargo, advierte de que muchas mujeres tienden a normalizar molestias persistentes o a atribuirlas únicamente al estrés, la alimentación o los cambios hormonales.

“Escuchar al cuerpo es importante. Cada mujer conoce qué es normal en ella y qué no. Cuando algo cambia y se mantiene en el tiempo, merece una valoración médica”, añade.

La detección precoz puede marcar la diferencia

Detectar el cáncer de ovario en fases tempranas resulta fundamental porque mejora significativamente el pronóstico de la enfermedad. No obstante, la falta de síntomas claros y de herramientas eficaces de cribado hace que muchos casos se descubran cuando el tumor ya se ha extendido dentro del abdomen, lo que complica el tratamiento.

Aunque las revisiones ginecológicas periódicas son importantes para la salud de la mujer, la doctora recuerda que no siempre permiten detectar este cáncer de forma temprana. Algunas pruebas, como la ecografía ginecológica o determinados marcadores tumorales, pueden ayudar cuando existe sospecha, pero no son definitivas ni sirven como método de detección general.

Por ello, Carratalá insiste en la importancia de la información y la concienciación. “La detección precoz sigue siendo una de las mejores herramientas para mejorar el pronóstico, y muchas veces empieza por no ignorar síntomas persistentes”.

“Consultar ante cualquier duda puede marcar la diferencia”

La doctora Pilar Carratalá Barrés concluye con un mensaje claro dirigido a las mujeres: “No se trata de vivir con miedo, sino de aprender a escuchar las señales del cuerpo. Consultar ante cualquier duda puede marcar la diferencia”.

La recomendación pasa por prestar atención a los cambios que se mantienen en el tiempo y acudir a valoración médica cuando las molestias sean nuevas, persistentes o aparezcan de forma continuada durante varias semanas.