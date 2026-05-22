La pobreza infantil crece en Castellón y ya roza a tres de cada diez menores de 16 años

El riesgo de pobreza es una realidad que afecta a un número mayor de personas del que, a primera vista, se puede creer en la provincia de Castellón, sobre todo en el caso de los menores de 16 años. La cifra de jóvenes y niños que viven en familias en condiciones de pobreza o en riesgo de exclusión social ha aumentado en los últimos años hasta situarse prácticamente en tres de cada diez castellonenses en este rango de edad.

A finales de 2025, eran un 28% de las personas de menos de 16 años las que afrontaban una situación de riesgo de pobreza. Así lo muestran los datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), referentes a Indicadores de pobreza y condiciones de vida a nivel subregional en la Comunitat Valenciana.

Una tasa que, en los últimos años, no ha hecho más que aumentar y que se encuentra en registros cada vez más preocupantes. De hecho, si se da un vistazo al año 2022, los datos del IVE muestran que la tasa de jóvenes en esta situación era del 21%. Un incremento de 7 puntos en apenas tres años y del 0,8% en comparación con 2024, cuando se cerró el ejercicio con una tasa del 27,2%.

Las cifras son más de un 10% superiores a los datos generales de la provincia. Menos de dos personas de cada diez afrontan una situación de riesgo de pobreza, según los datos del IVE, ya que un 17,8% de la población de Castellón se encuentra en una realidad como esta. Además, en los hombres el dato es aún menor (16,9%), mientras que entre las mujeres la estimación es mayor y se queda en el 18,7%.

Diferentes causas

El incremento del riesgo de pobreza en los menores de Castellón se debe a diferentes causas. Por un lado, se encuentra el aumento de la inflación, a lo que se une el encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral.

También se debe destacar la mayor vulnerabilidad de los hogares con hijos, especialmente cuando dependen de salarios bajos, empleos temporales o una sola fuente de ingresos. A esto se añade el hecho de que la tasa de riesgo de pobreza no deja de ser un indicador relativo, por lo que también aumenta cuando la renta de las familias con menores no crece al mismo ritmo que el umbral de ingresos que marca la estadística.

En el resto de la Comunitat

Dentro de la Comunitat Valenciana, Castellón no es la provincia con una mayor tasa de menores de 16 años en situación de riesgo de pobreza. Alicante supera con creces este registro, a pesar de que la cifra se ha visto reducida entre 2024 y 2025.

En esta provincia, el número de jóvenes y niños en esta realidad es del 34,3%, mientras que el año pasado era del 35,5%. En el caso de Valencia, el dato es el más bajo de la región, al cerrar el pasado año con un 26,9% de menores de 16 años dentro de este umbral.

El patrón se repite en el número de personas en riesgo de pobreza en cada una de las provincias. Si en el caso de Castellón son el 17,8%, en Alicante se dispara hasta el 25,2%. Por su parte, Valencia vuelve a marcar el registro más bajo, aunque solo seis décimas por debajo de Castellón (17,2%).