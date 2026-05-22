El PP de Castellón defiende sus políticas con los dependientes

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha movilizado en el espacio El Rinconet, de Castelló, a familias con dependientes junto a la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez.

Lo ha hecho en el marco del acto Impulso social, que ha contado con el protagonismo de familias con dependientes que han dado su testimonio para "visibilizar una realidad que muchas veces queda silenciada". "Sois un ejemplo de superación", ha manifestado.

Ayudas sociales y dependencia

En la provincia de Castellón "gobernamos para dar soluciones", afirmó. Desde la Diputación de Castellón, "650.000 euros se conceden en materia de ayudas sociales unificadas, otros 600.000 euros van destinados a proyectos sociales y se protege y da atención a personas dependientes, con discapacidad y en situación de vulnerabilidad".

Una Diputación que, tal y como ha relatado Marta Barrachina, "llega donde otros no llegan gracias a convenios y subvenciones que garantizan programas de envejecimiento activo, apoyo a familias cuidadoras, atención a la dependencia e inclusión de colectivos vulnerables". Una función clave en la sociedad "que se acompaña de las entidades que conforman el tercer sector que es hoy una pieza imprescindible de la atención social en la provincia". "Su función es crucial y nuestro compromiso pleno".

Intervención de la presidenta del PP de Castellón, Marta Barrachina. / Mediterráneo

Más personas atendidas

Una labor "sensible y cercana" que se acompaña de "políticas útiles, que dan soluciones y garantizan bienestar y calidad de vida". En la provincia de Castellón, son 20.694 las personas atendidas al cierre de abril de 2026, un 30% más que en agosto de 2023. "Trabajamos con recursos que podrían incrementarse si el Gobierno de España aportara la financiación justa que sí concede a otras autonomías". "Afortunadamente, el Consell resuelve aquello que el Estado no atiende".

Elena Albalat, vicesecretaria de Acción Social del Partido Popular de Castellón, ha señalado que por vez primera la Conselleria de Servicios Sociales ha realizado un esfuerzo inversor en dependencia sin precedentes de 1.474 millones de euros en 2025, de los que la Generalitat aportó 1.145 millones, el 78%, mientras que el Estado solo abonó 328 millones, el 22%. "Tendrían que habernos ingresado 737 millones, pero el sanchismo nos da la espalda", aseguró Albalat.

Resolver y reclamar

Además, ha lamentado la desigualdad a la que, a su juicio, somete el Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana, "porque mientras en otras comunidades autónomas el Estado paga el 50% del gasto de dependencia, en la provincia de Castellón solo financia el 20%, al igual que ocurre en el resto de la Comunitat Valenciana".

"Queremos hacer más con menos burocracia. Llegar a más familias, dar más soluciones y garantizar más protección y liquidez", ha incidido Albalat.

Ley ela

Asimismo, ha lanzado un mensaje de esperanza a las personas con ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, casos de dependencia extrema y patologías de alta complejidad que requieren cuidados continuos. A este colectivo le ha trasladado que el Consell ya ha pagado el 100% de las ayudas, "mientras que Pedro Sánchez congela la Ley ELA y acumula cinco años de retraso en su aprobación".

Por todo ello, Albalat ha confiado en que "las soluciones llegarán pronto con un Gobierno de España capaz de gobernar para todos y no resistir. De mirar a los ojos y resolver. De administrar el dinero de los españoles para que España gane", ha destacado.

Castellón ciudad

Por su parte, la alcaldesa de Castelló y presidenta local del Partido Popular, Begoña Carrasco, ha reivindicado la necesidad de más financiación para mejorar la atención a las personas dependientes. "Es una vergüenza que quienes más nos necesitan sean números en una lista de espera".

De este modo, ha reivindicado la actuación del Partido Popular allí donde gobierna "desde la gestión, la escucha a las entidades sociales y el compromiso con las familias", para que la atención a la dependencia sea "cada vez más digna, eficaz y adaptada a las necesidades reales de las personas para acabar con las listas de espera".