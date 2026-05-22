Primero la pública y ahora, la educación concertada: irán a la huelga en junio ¿cómo afectará a Castellón?

Mientras el profesorado de la enseñanza pública de Castellón, Valencia y Alicante llega a su décimo día de huelga indefinida, los sindicatos FSIE, USOCV, CCOO-PV, UGT y STEPV-IV han convocado huelgas parciales y nuevas movilizaciones en el sector de la enseñanza privada concertada para el mes de junio tras "meses de reuniones sin avances reales ni compromisos concretos" por parte de la Conselleria de Educación.

Cómo afectará

En un comunicado conjunto, los sindicatos han reprochado la "falta de voluntad negociadora" y "los continuos incumplimientos de la Conselleria de Educación". "Basta ya", aseguran, y afirman que los trabajadores de la enseñanza concertada "no pueden seguir soportando la precarización de las condiciones laborales ni el abandono institucional del sector". Por ello, convocan huelga en todos los centros concertados de Castellón, Valencia y Alicante los días 3, 10 y 17 de junio.

Reivindicaciones

Las organizaciones sindicales exigen "la implantación inmediata de la jubilación parcial del profesorado en pago delegado, la revisión y mejora de la dotación horaria de las plantillas en pago delegado y personal complementario", así como "la negociación de una nueva orden de pago delegado que garantice derechos laborales dignos y actualizados".

A qué horas

La huelga, remarcan, se desarrollará "respetando los servicios mínimos establecidos", con paros de una hora al inicio de la jornada laboral en las franjas de 8.00 a 10.30 horas. Según apuntan, el objetivo es facilitar la participación de todo el profesorado y del personal de administración y servicios (PAS), "haciendo visible el malestar generalizado existente en el sector".

A su parecer, "la unidad sindical es hoy más necesaria que nunca", ya que "solo con la movilización colectiva" podrán conseguir unas condiciones laborales "dignas, estables y justas para todos". Por todo ello, hacen un llamamiento a la participación "masiva" en este paro.

Movilizaciones

El sindicato mayoritario, FSIE, ha explicado en otro comunicado que, paralelamente a las huelgas, tendrán lugar nuevas movilizaciones: el 10 de junio, de 9.30 a 10.30 horas, frente a la Conselleria de Hacienda; y el 17 de junio, en el mismo horario, ante Les Corts Valencianes.

Asimismo, el 17 de junio tendrá lugar una concentración simultánea de la enseñanza concertada a las 18.00 horas en las tres provincias --Castellón, Valencia y Alicante-- aunque las ubicaciones están "todavía pendientes de concretar".

Sin avances reales

FSIE-CV lamenta que, "pese a las movilizaciones celebradas durante el mes de abril y al creciente malestar existente en los centros educativos", la Administración autonómica "continúe sin ofrecer soluciones concretas ni compromisos efectivos para desbloquear la negociación".

Como ejemplo de esta situación, el sindicato señala las dos últimas reuniones mantenidas con la Administración: la Comisión sobre jubilación parcial celebrada el pasado 20 de mayo y la reunión del 8 de mayo con la consellera de Educación, Carmen Ortí. "Ni una ni otra nos han dado respuesta a las necesidades urgentes. Estamos muy decepcionados porque, una vez más, no se producen avances reales y seguimos sin compromisos para miles de profesionales, centros, familias y alumnado de la enseñanza concertada", ha afeado el secretario autonómico de FSIE-CV, Vicente Cabanes.

Desde FSIE-CV subrayan que las organizaciones sindicales "llevan meses reclamando" el cumplimiento del calendario de negociación acordado el pasado diciembre de 2025, y exigiendo avances en cuestiones como "la jubilación parcial, mejoras en la FP Dual, plantillas CEE concertados, plantillas Formación Profesional y la modificación orden de pago delegado (régimen de sustituciones, disfrute de permisos, contratación, etc.)".