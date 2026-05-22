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Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias de tráfico por obras afectan a la red viaria

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

Laura Fernández

Laura Fernández

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas en Castellón por carretera

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
  • Orpesa (km 996-998): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
  • Orpesa (km 996-998): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

AP-7

  • Benicarló (km 356-357): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
  • Benicarló (km 363-365): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
  • Benicàssim (km 419): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
  • Benicàssim (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340a

  • Benicarló (km 1048 - 1050): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
  • Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
  • Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
  • Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

  • Ares del Maestrat (km 59-62)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido.

CV-129

  • Les Coves de Vinromà (km 0-11)Obras, sentido creciente, Carril cortado.

Provincia de Valencia

La circulación en el área metropolitana de Valencia está registrando este viernes, 22 de mayo, una jornada de tráfico denso y retenciones significativas en los principales accesos a la capital, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las complicaciones afectan a las arterias críticas de entrada y salida, con los siguientes puntos de mayor congestión:

Noticias relacionadas

  • V-30: La circulación es lenta a la altura de Valencia y Mislata (puntos 7.3 al 10.0), así como en el entorno de Quart de Poblet (puntos 12.7 al 11.0).
  • V-31: Se registran retenciones importantes en dos tramos: entre Sedaví y Valencia (puntos 11.1 al 13.0) y en la zona de Albal-Catarroja (puntos 6.8 al 8.4).
  • A-3: El tráfico es denso en el tramo comprendido entre Quart de Poblet y Mislata (puntos 349.0 al 351.0), dificultando la entrada a Valencia.
  • CV-36: Se reporta congestión en el tramo comprendido entre los puntos 1.0 y 0.1.
  • A-7: Se han formado colas a la altura de Picassent, en sentido hacia Alicante. Informa: Redacción Levante-EMV

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