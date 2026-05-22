Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias de tráfico por obras afectan a la red viaria
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:
Incidencias activas en Castellón por carretera
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
- Orpesa (km 996-998): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
- Orpesa (km 996-998): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
AP-7
- Benicarló (km 356-357): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
- Benicarló (km 363-365): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
- Benicàssim (km 419): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
- Benicàssim (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
N-340a
- Benicarló (km 1048 - 1050): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
- Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
- Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
- Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido
CV-15
- Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido.
CV-129
- Les Coves de Vinromà (km 0-11): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
Provincia de Valencia
La circulación en el área metropolitana de Valencia está registrando este viernes, 22 de mayo, una jornada de tráfico denso y retenciones significativas en los principales accesos a la capital, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las complicaciones afectan a las arterias críticas de entrada y salida, con los siguientes puntos de mayor congestión:
- V-30: La circulación es lenta a la altura de Valencia y Mislata (puntos 7.3 al 10.0), así como en el entorno de Quart de Poblet (puntos 12.7 al 11.0).
- V-31: Se registran retenciones importantes en dos tramos: entre Sedaví y Valencia (puntos 11.1 al 13.0) y en la zona de Albal-Catarroja (puntos 6.8 al 8.4).
- A-3: El tráfico es denso en el tramo comprendido entre Quart de Poblet y Mislata (puntos 349.0 al 351.0), dificultando la entrada a Valencia.
- CV-36: Se reporta congestión en el tramo comprendido entre los puntos 1.0 y 0.1.
- A-7: Se han formado colas a la altura de Picassent, en sentido hacia Alicante. Informa: Redacción Levante-EMV
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