Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias de tráfico por obras afectan a la red viaria

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas en Castellón por carretera

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras ( 2m ), sentido creciente .

: Límite temporal de anchura por obras ( ), sentido . Orpesa (km 996-998) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Orpesa (km 996-998): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

AP-7

Benicarló (km 356-357) : Obras, sentido creciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Benicarló (km 363-365) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Benicàssim (km 419) : Obras, sentido creciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Benicàssim (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340a

Benicarló (km 1048 - 1050) : Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

: Obras, sentido Desvío de trazado. Vinaròs (km 1048 - 1051) : Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.

: Obras, sentido Sentido cortado. Vinaròs (km 1048 - 1051) : Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.

: Obras, sentido Sentido cortado. Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

CV-12

Ares del Maestrat (km 0-4) : Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

: Obras, sentido Carril único doble sentido Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido.

CV-129

Les Coves de Vinromà (km 0-11): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

Provincia de Valencia

La circulación en el área metropolitana de Valencia está registrando este viernes, 22 de mayo, una jornada de tráfico denso y retenciones significativas en los principales accesos a la capital, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las complicaciones afectan a las arterias críticas de entrada y salida, con los siguientes puntos de mayor congestión:

Noticias relacionadas