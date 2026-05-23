Los fruteros de Castellón venden más por cuartos o unidades: "Antes era habitual llevarse un kilo”

En Castellón, la fruta de verano ya empieza a hacerse hueco en los mostradores, aunque todavía con precios propios de las primeras tiradas de la temporada. Cerezas, fresas, sandía, melón, albaricoques o higos llegan al mercado con importes más altos de lo habitual, a la espera de que la entrada de más producto en junio, julio y agosto ayude a estabilizar los precios. Mientras tanto, muchos consumidores ajustan la compra: menos kilos y más piezas sueltas, cuartos o pequeñas cantidades para darse un capricho.

Nos cuentan sus experiencias cotidianas en el día a día, esta semana, dos vendedorse en fruterías del Mercat Central de Castelló.

Noel: "Muchas frutas se compran para picoteo"

Noel. / Foto Manolo Nebot Rochera

Noel, de Frutas y Verduras José, explica que ahora los precios “son un poco más elevados de lo habitual” porque se trata de las primeras partidas. “Luego, de cara al verano, empezarán a estabilizarse en junio, julio y agosto”, señala. En estos momentos, reconoce, algunas frutas “son un capricho” y se compran sobre todo “para picoteo, para el trabajo o para un fin de semana que la gente se va fuera”.

Ese encarecimiento también ha cambiado la forma de comprar. “Ahora va por cuartos o algo menos, entre 150 y 200 gramos; el kilo ya no se pide tanto”, apunta Noel, que asegura que desde la frutería intentan “poner precios accesibles para la gente”.

Entre los productos más caros de estas primeras semanas están las cerezas. Según detalla, las que llegan del Valle del Jerte o de Zaragoza se sitúan ahora entre los 18 y los 24 euros el kilo, aunque más adelante podrían bajar hasta los 12 o 14 euros. Algo similar ocurre con la fresa de Valencia, que puede salir ahora a 18 o 20 euros el kilo, cuando habitualmente ronda los 14 euros. No obstante, esta temporada está llegando más cantidad de producto y eso ha permitido ajustar algo más los precios respecto a otros veranos.

La sandía, uno de los productos estrella cuando suben las temperaturas, se paga estos días a 4,50 o 4,90 euros el kilo, aunque Noel prevé que poco a poco se estabilice en torno a los 3 euros. “Ahora bien, vuelan”, destaca. También han empezado a llegar los primeros higos blancos de Alicante, a 14 euros el kilo, que “ya son dulces”.

Cristina: "Los precios irán bajando conforme avance la temporada"

Cristina. / Manolo Nebot

Cristina, de Frutería Cris y Jordi, coincide en que el precio está todavía “un poco elevado” hasta que la campaña entre de lleno en la temporada de verano. Ahora, explica, lo que más se vende son las fresas, las cerezas y el albaricoque, con precios “por un estilo al año pasado” y con la previsión de que vayan bajando conforme avance la temporada.

En su establecimiento, las cerezas, “gordas de calibre y dulces”, se venden a 13 euros el kilo, mientras que las fresas de Valencia, más asequibles, están a 9,50 euros el kilo. La sandía ya empieza a bajar y se sitúa en torno a los 3 euros el kilo, mientras que el melón todavía alcanza los 4,90 euros, a la espera de que lleguen los de Xilxes.

Reconoce que "el cliente se asusta de los precios de la fruta. Antes era más habitual comprar un kilo y ahora se compra por unidad, se lo racionan, compran a cuartos”, resume.