El aeropuerto de Castellón organiza con Turespaña una acción promocional en Bolonia con motivo del inicio de la nueva ruta aérea

El aeropuerto de Castellón, en coordinación con Turespaña, promueve la realización de una acción promocional en Bolonia, el próximo 28 de mayo, para presentar la nueva ruta aérea que conectará con la ciudad italiana, a partir del 1 de junio.

Así lo ha avanzado la directora general de Aerocas, Raquel París, quien ha destacado que el acto contará también con la participación del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón y la colaboración de las entidades empresariales hoteleras Introducing Castellón, Hosbec y Ashotur.

Raquel París ha detallado que la presentación reunirá a representantes de agencias de viajes, operadores turísticos, medios de comunicación e influencers del área de Bolonia. También asistirán sendas delegaciones de la Consejería de Turismo en Milán (Turespaña) y del aeropuerto de Bolonia.

La directora general de Aerocas ha manifestado la importancia de dar a conocer la nueva ruta aérea y el destino Castellón en Bolonia, “una ciudad con la que ya existen lazos comerciales y empresariales vinculados a la industria cerámica”.

Según ha señalado, el establecimiento de una conexión aérea directa “favorece la potenciación de este vínculo empresarial, además de propiciar la llegada de turistas desde el norte de Italia”. Al respecto, ha recordado que el aeropuerto también dispone de una línea a Milán.

La ruta de Bolonia se estrena el próximo 1 de junio y estará vigente hasta el 28 de septiembre. Dispone de dos frecuencias semanales, en lunes y viernes. El aeropuerto de Castellón también inaugurará el 1 de junio la nueva ruta de Manchester, que operará hasta el 28 de septiembre con dos frecuencias semanales, en lunes y jueves.

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El aeropuerto de Castellón opera en este 2026 un total de 16 rutas regulares, que representan la mayor oferta de vuelos en la trayectoria de la infraestructura.