Cuenta atrás en Castellón: así se preparan los partidos municipio a municipio a un año de las elecciones

Cuenta atrás activada para las elecciones municipales de 2027. A falta de un año para que la provincia de Castellón vuelva a repartir el poder local en las urnas, los partidos políticos empiezan, aunque todo pueda cambiar aún, a mover ficha, medir fuerzas y perfilar los nombres con los que concurrirán a una cita clave para el futuro de los ayuntamientos y también de la Diputación Provincial. En algunos municipios, los actuales alcaldes ya encaran el camino hacia la reelección. En otros, las direcciones locales mantienen abiertas las incógnitas, pendientes de procesos internos, equilibrios orgánicos o nuevas candidaturas que puedan alterar el tablero político, como las de fuerzas municipalistas o la extrema derecha. Vila-real, Burriana, la Vall d’Uixó, Vinaròs, Almassora, Onda, Benicàssim o Nules son algunos de los escenarios donde comienzan a dibujarse continuidades o relevos de cara a mayo del 2027.

Castelló: Cartas desveladas en la capital de la Plana

Pocas sorpresas se esperan a la hora de definir los cabezas de lista en Castelló. La actual alcaldesa, Begoña Carrasco, cuanta con el aval de su liderazgo del gobierno municipal para aspirar a la reelección por una segunda legislatura, más aún después de haber devuelto las riendas del consistorio a manos del PP, en coalición con Vox, en las pasadas elecciones. Rafa Simó, por su parte, se erige como el candidato a la alcaldía del PSPV-PSOE, a falta de completar el proceso orgánico. De hecho, el secretario general de la capital y diputado autonómico ya ha cedido protagonismo en el área de Sanidad en Les Corts para centrarse en la capital de la Plana. Mientras, Compromís confirmaba este pasado lunes que Verònica Ruiz relevará a Ignasi Garcia como alcaldable, apostando así por un perfil con un discurso más marcado para movilizar al electorado en un momento clave para las fuerzas nacionalistas en toda España. Una decisión que también está pendiente del visto bueno de la coalición. Por último, aunque desde Vox evitan confirmar nombres, Antonio Ortolá cuenta con su trayectoria en el ejecutivo municipal como baluarte para encabezar la lista de la formación de extrema derecha en la capital de la Plana.

Vila-real: Benlloch tiene ilusión por seguir y Casabó repetirá

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, parece el claro candidato a repetir como cabeza de lista por el PSPV-PSOE de la ciudad cara a las elecciones municipales. Con todo, el munícipe asegura que no ha tomado una decisión al respecto y que lo hará en unas semanas. Aun así, asegura que mantiene su ilusión por seguir adelante, especialmente tras reducir el endeudamiento municipal. Por su parte, el actual portavoz y presidente local del PP, Adrián Casabó, afirma que sí que tiene previsto volver a ser candidato por los populares vila-realenses. «En el 2023 logramos que el PSPV perdiera la mayoría y recortar la distancia», afirma. Y añade: «Ahora, en el 2027, toca certificar el cambio de gobierno». En todo caso, la propuesta del comité local del PP, del que asegura Casabó que ya tiene su apoyo, debe ratificarse a nivel autonómico. En el caso de Vox, que en las últimas elecciones obtuvo tres ediles, si bien uno de ellos, Manu Rubert, pasó a ser concejal no adscrito por discrepancias con el partido, todo apunta a que repetirá como cabeza de lista la actual portavoz de la formación de extrema derecha, Irene Herrero, quien señala que, de todas formas, «estaré donde me diga el partido, siempre que pueda cumplir con lo que se me pide». Respecto a Compromís, que en estos momentos forma parte del ejecutivo local, la posibilidad de que Maria Fajardo repita como cabeza de lista es la opción con más puntos. Fajardo hace hincapié en que mantiene la ilusión por el proyecto que defiende desde el gobierno local, «porque las cosas cuestan mucho que sean realidad, pero al final salen». Informa Josep Carda.

Burriana: A la espera para desvelar las incógnitas

En Burriana, los partidos mantienen por ahora la incógnita sobre quién encabezará sus candidaturas. El actual alcalde, Jorge Monferrer, aseguró que será el Partido Popular quien decida si repite como candidato, aunque matizó que antes de tomar una decisión definitiva lo consultará con su familia y, «si ellos están de acuerdo», continuará adelante. Desde el PSPV-PSOE, Maria Josep Safont señaló que todavía no hay ninguna decisión tomada. En Compromís, formación que actualmente no cuenta con representación en el pleno tras la salida de sus dos concejales al grupo de no adscritos, la secretaria local, Maria Romero, explicó que en estos momentos la prioridad pasa por reforzar el proyecto político, incorporar nuevas personas y consolidar el equipo después de perder la representación institucional. Por su parte, los concejales no adscritos Jorge Alarcón y Carla Gascó reconocieron que estudian «seriamente» la posibilidad de impulsar una candidatura de carácter municipalista para las elecciones del próximo año. Y desde Vox, que comenzó la presente legislatura en el gobierno municipal junto al PP, aunque el pacto acabó rompiéndose a mitad de mandato y desembocó en la marcha de Juan Canós y Antonio Ferrándiz, así como en el paso de Beatriz Conejero al grupo de no adscritos, su portavoz Jesús Albiol evitó por ahora hablar de candidaturas: «Es muy pronto». Informa Isabel Calpe.

La Vall d’Uixó: El PSPV mira al calendario, Serra quiere repetir y Marqués da el salto

En la Vall d’Uixó solo un partido político ha confirmado a estas alturas quién encabezará su lista. Se trata de Compromís, en la actualidad en el equipo de gobierno, que contará con Jorge Marqués, número dos en los anteriores comicios y concejal de Cultura y Servicios Sociales. Una excepción en una regla general, la que lleva al resto de partidos a emplazar a un proceso de elección interno al que todavía le quedan unos meses. Es el caso del PSPV-PSOE, donde a la pregunta de si Tania Baños aspirará por cuarta ocasión consecutiva a la alcaldía, aseguran que el partido «tiene un calendario previsto para esos procesos para el que habrá que esperar a que se ponga en marcha». Defienden que «ahora mismo, la alcaldesa está centrada en todos los proyectos de transformación de la ciudad, que es lo verdaderamente importante». En cualquier caso, puede que sea la incógnita más abierta, teniendo en cuenta la posición que ha adquirido dentro de las estructuras internas socialistas, donde llegó a formar parte de la ejecutiva federal y ahora es la número dos del PSPV. Quien está dispuesto a mantener su pulso con Baños, después de la cita con las urnas del 2023, en la que el PP se quedó a varios cientos de votos del PSPV-PSOE después de dos elecciones con resultados muy negativos, es Herminio Serra. Esa disposición, que fundamenta en sus ganas de seguir liderando el proyecto de los populares como «una opción para garantizar un cambio en la Vall», dependerá, sin embargo, del PP, por lo que falta esa confirmación, que podría llegar en pocos meses. Informa Mònica Mira.

Vinaròs: Caras ya muy conocidas para los vecinos como cabezas de lista

A un año de las elecciones municipales, en estos momentos hay una probabilidad muy alta de que los posibles candidatos de los principales partidos a la alcaldía en Vinaròs sean caras muy conocidas para los ciudadanos. El más que posible candidato socialista para los comicios volverá a ser Guillem Alsina, quien cuenta con el respaldo unánime del grupo municipal y ya fue alcalde tanto en la pasada como al inicio de esta legislatura, cuando perdió la vara de mando por una moción de censura de PP, PVI y Vox. Mientras, en filas populares, el actual vicealcalde, Juan Amat Sesé, repetirá como candidato. Desde Vox evitan dar a conocer nombres, aunque existen muchas probabilidades de que, con el aval de su presencia en el gobierno local, el actual segundo teniente de alcalde, Josúe Brito, vuelva a optar a la alcaldía. El Partit de Vinaròs Independent (PVI) continuará en el tablero político y la dirección del partido confía en que la actual alcaldesa, María Dolores Miralles, sea de nuevo su candidata. Mientras, en Compromís, salvo que surja un nuevo liderazgo, Paula Cerdà será la alcaldable. No obstante, Podem Vinaròs es el único partido que ya ha presentado a su nuevo candidato, Roger Solsona, para tratar de recuperar la representación municipal. Otras formaciones, como Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) podrían conformar lista propia. Informa Javier Flores.

Benicarló: En el aire las caras visibles para la próxima legislatura

A un año del final de la legislatura todavía está en el aire quiénes serán las caras visibles de cada candidatura en Benicarló. El PP, actualmente capitaneando el gobierno, no deja claro quién será su número uno, si repetirá Juanma Cerdá o si será otra persona la que coja el testigo. Los populares ganaron las elecciones en 2023 tras ocho años de mandato socialista y actualmente gobiernan junto a dos concejales no adscritos, Inma Calvet y Carlos Delshorts, excomponentes de Benigazlum-Tot per Benicarló. Por su parte, el PSPV-PSOE, con Ilde Añó al frente en la oposición, tampoco quiere pronunciarse sobre el futuro de su lista electoral. Lo mismo sucede con Compromís, cuya candidata en las pasadas elecciones fue Núria Isern. En Vox, ahora con dos concejales en la oposición, optan por esperar a la convocatoria oficial de los comicios. Por último, en el caso de Benigarlum-Tot per Benicarló, Juan Pascual Sorlí afirma que no lo tienen claro. Es cierto que ha sido una legislatura complicada para ellos, pues comenzaron sin formar parte del gobierno, después pactaron con el PP y, finalmente, dos de los cuatro concejales fueron cesados. Informa Alba Boix.

Almassora: Tormo buscará mantener la vara de mando y Galí recuperarla

En Almassora, la legislatura ha estado marcada por la ruptura del pacto entre PP (con ocho ediles, que ahora gobierna en minoría pese al apoyo de dos no adscritos) y Vox (que sacó tres en los últimos comicios y ahora solo tiene uno). La alcaldesa, María Tormo (PP), confirma a este diario que se presentará a la reelección y seguirá como candidata. En el PSPV, principal partido de la oposición, con siete concejales, todo apunta a que Merche Galí, que ha ostentado la vara de mando durante seis años (de 2017 a 2023), continuará al frente de la lista socialista para intentar recuperar la alcaldía. En Compromís, con tres ediles, como es costumbre en la formación, deberán decidir en asamblea si Julià Gómez sigue como cabeza de lista, aunque es el escenario que más se contempla. Más incógnita es Vox, donde el partido podría premiar la resistencia de su única concejala, Elena González, dándole la oportunidad de seguir (en 2023 el candidato fue Vicente Martínez-Galí, que se ha pasado al grupo de no adscritos), si bien no se descarta un cambio.

Onda: A la búsqueda de nuevos liderazgos contra la mayoría absoluta

En Onda, la continuidad de Carmina Ballester (PP) está más que asegurada y ya se ha dado a conocer públicamente. La también senadora encadena dos legislaturas al frente del Ayuntamiento, ambas consiguiendo mayorías absolutas (especialmente esta última, cuando en 2023 logró 14 concejales y se convirtió en la alcaldesa más votada de las localidades de más de 20.000 habitantes de la Comunitat), por lo que busca conseguir una tercera consecutiva. En el PSPV, con seis ediles, todo indica que habrá cambios y Silvia Cerdà no seguirá como cabeza de lista, con el objetivo de intentar aportar frescura y combatir la hegemonía del PP. En Compromís, con solo un representante, con Rubén Sánchez como concejal, está todo abierto.

Benicàssim: Panorama abierto con Marqués como alcaldesa desde 2011

Los partidos de Benicàssim empiezan a perfilar sus candidaturas, aunque pendientes aún de sus procesos internos, por lo que muchos evitan confirmar ya sus alcaldables. En el PP, todo indica que la actual alcaldesa, Susana Marqués, volverá a ser la candidata, aunque por el momento no se ha pronunciado. Le avala que ostenta la vara de mando desde el 2011, cuando se convirtió además en la primera mujer en liderar el municipio. Compromís, segunda fuerza política, tampoco ha confirmado quién encabezará su lista. Su portavoz y número uno, Paula Mateos, asegura que la formación continúa «en proceso interno» y que aún no puede comunicar «nada definitivo». En el PSPV, la actual portavoz del grupo municipal, Paloma Pascual, señala que los socialistas están «a la espera de que el partido confirme calendario y procedimientos», por lo que la candidatura sigue pendiente de definirse. Desde Vox, con José Luis Caballero como portavoz y número uno en las últimas elecciones, sostienen igualmente que aún no hay alcaldable decidido. El tablero queda además pendiente de nuevas siglas: todo apunta a que el exalcaldable del PSPV Rubén Rodríguez, que abandonó el partido por desavenencias internas, concurrirá bajo el paraguas de Per Benicàssim, y está por ver qué otros nuevos proyectos podrían surgir . Informa Eva Bellido.

Nules: Nadie da por hecha su candidatura

En Nules, todo son interrogantes. Nadie da por hecha su candidatura. El actual alcalde, David García, tiene un papel relevante en proyectos políticos que van más allá del ámbito local, tras la constitución de Municipalistas, el partido que integra a los diferentes grupos independientes que han ido consiguiendo representación en diferentes instituciones. García indica que «no he comunicado al partido mi decisión personal al respecto», algo que podría hacer antes de que acabe mayo. Explica que a partir de ese momento, «internamente, Centrats en Nules tendrá que convocar un proceso interno de elección de candidato o candidata, y eso suele ser siempre sobre octubre o noviembre del año previo a las elecciones». Otro candidato que no se pronuncia sobre cuál será su futuro es Adrián Sorribes, quien se limita a defender que «siempre estoy a disposición del partido». Ante los cambios recientes que ha experimentado la ejecutiva y el grupo municipal del PP, también habrá que esperar para saber quién se confirmará como líder de la agrupación, tras la dimisión de José Adsuara. El actual portavoz, Miguel Ángel Martínez, se limita a señalar que «es pronto» para dar una respuesta. Informa Mònica Mira.

L’Alcora: Falomir (PSPV) optará a la reelección y el PP busca alternativa

L’Alcora solo tiene claro que el actual alcalde, Samuel Falomir, seguirá siendo el alcaldable del PSPV-PSOE, tal y como confirma el propio munícipe a este diario. Mientras, el PP busca construir un liderazgo alternativo y se encuentra inmerso en gestiones para tener un nuevo cabeza de lista, quedando pendientes reuniones con el PP provincial para concretarlo. Todo apunta, por tanto, que no repetirá José Luis Maeso. Y en Més l’Alcora-Compromís, lo más probable es que siga como alcaldable Agustín Chiva. Informa Javier Nomdedéu.

Orpesa: Histórico relevo en el PP local para Rafael Albert

Las elecciones llegarán marcadas por un relevo histórico en el PP local. La formación todavía no tiene definido quién será su candidato o candidata a la alcaldía y, según trasladan desde el partido, «de momento no hay nadie». La incógnita llega después de que Rafael Albert anunciara su retirada de la política municipal para dar paso a nuevas generaciones. El actual alcalde ha sido además el regidor que más años ha representado a Orpesa en toda la historia del municipio. En el PSPV, la actual portavoz y número uno socialista, María Jiménez, se perfila nuevamente «si no cambia nada» como candidata a la alcaldía. Jiménez, que ya encabezó la lista en las dos últimas elecciones municipales y fue alcaldesa dos años en la anterior, asegura que la decisión deberá ratificarse en asamblea. Vox, por su parte, sostiene que todavía no hay ninguna candidatura definida. El actual portavoz municipal, Juan Antonio García, fue el cabeza de lista en los últimos comicios. En Ciudadanos, todo apunta a que repetirá Araceli de Moya, coordinadora autonómica del partido en la Comunitat Valenciana y alcaldesa en las dos últimas legislaturas, compartiendo la vara de mando con el PP, en el pacto de gobierno con Vox, y anteriormente con el PSPV. En Compromís, la formación mantiene por el momento silencio sobre su futuro alcaldable, con David Ribes como actual concejal. Informa Eva Bellido.

Moncofa: Alós (PP), el que más papeletas tiene para seguir de número uno

A un año de las elecciones municipales en Moncofa los candidatos de los partidos con representación municipal siguen estando en el aire, pues las formaciones esperan a después del verano para despejar estas incógnitas. El actual alcalde, Wences Alós (PP), es el que más posibilidades tiene para repetir, aunque dejan la última palabra a los afiliados. En filas socialistas, la actual concejala Rosa Roca, es la que más cerca está para postularse como cabeza de lista, pero todo puede cambiar. Respecto a Compromís, será la asamblea la que en su momento decidirá quien irá de número uno. Y en Vox, la elección del cabeza de lista la dejan para inicios del 2027. Informa Miguel Ángel Sánchez.

Alcalà de Xivert: Juan podría repetir y el PSPV busca ‘dar con la tecla’

En Alcalà de Xivert mantienen los candidatos a la alcaldía como el secreto mejor guardado. El actual alcalde y último cabeza de lista del Partido Popular, Francisco Juan Mars, lleva 27 años al frente del consistorio, siendo el munícipe más veterano en cuanto a años de gobierno en los principales municipios de la provincia. Aparenta tener cuerda para rato y muchos le ven liderando otra vez la lista de los populares. Más dudas hay en lo que pueda suceder con un PSPV que lleva unos cuantos años sin dar con la tecla para acercarse a los populares. ¿Repetirá José Joaquín Herrera? Se desconoce. Al igual que se desconoce si Ciudadanos, que no obtuvo concejal en los últimos comicios, presentará lista. Lo mismo sucede con la Agrupación Local Alcalà y Alcossebre, donde su cabeza de lista, Ana María Martín, renunció a su cargo hace unas semanas. El rumor, que es la antesala de la noticia, es que Vox busca candidato en esta localidad del Baix Maestrat. Informa Juan Francisco Roca.

Segorbe: Climent (PP) abre la puerta a seguir con el aval de su mayoría

En Segorbe, que encadena también dos mandatos seguidos con mayorías absolutas del PP (con siete ediles), la alcaldesa, Carmen Climent, supedita presentarse a la reelección a la voluntad del partido. En declaraciones a este diario, afirma que «aún es pronto» al faltar todavía un año para las elecciones, aunque destaca que se ve «con ilusión y ganas» de seguir al «tener muchos proyectos iniciados o pendientes de llevarse a cabo». En el PSPV, con cuatro ediles, el actual cabeza de lista, Gregorio Moya, cuenta con la confianza de la formación y parece que seguirá como alcaldable. En los independientes de Segorbe Participa, con dos ediles y Teresa Mateo como candidata en 2023, no se descarta ningún escenario.

Almenara: Castelló, el único candidato ya confirmado

En Almenara los socialistas aún no han dado el paso para entrar de lleno en el tema electoral y aunque la actual alcaldesa, Estíbaliz Pérez, podría seguir encabezando la candidatura, serán los afiliados los que con su voto decidirán dicha posición. Compromís ya tiene decidido que su actual portavoz en el consistorio, Quique Castelló, será el alcaldable de la formación nacionalista, mientras que el PP tampoco ha iniciado el camino para la elección de la persona que tratará de acceder a la alcaldía. Informa Miguel Ángel Sánchez.

Peñíscola: Martínez (PP), casi un cuarto de siglo al frente del consistorio

A falta de un año, Peñíscola mantiene varias incógnitas sobre la mesa. Andrés Martínez (PP), quien lleva casi un cuarto de siglo al frente del consistorio, no ha confirmado aún su continuidad en la próxima legislatura, aunque cabe recordar que logró la mayoría absoluta en los anteriores comicios. En el caso de la oposición, Queremon Riba sí ha confirmado que permanecerá al frente del PSPV-PSOE cuatro años más. Por su parte, desde Vox, actualmente capitaneado por Luis Gil, prefieren no dar a conocer aún la persona que optará a la alcaldía. Por último, el número uno de Compromís, Juan Ignacio Carrasco, tampoco se ha pronunciado sobre su renovación o abandono del cargo.

Borriol: Ramos, con fuerzas para una nueva legislatura

En Borriol, donde Compromís (con seis ediles) pactó con el PSPV (con uno) para sumar mayoría absoluta y gobernar con menos apuros, el alcalde, Hèctor Ramos (Compromís), se ve con fuerzas para seguir (en 2027 llevará ocho años como primer edil), aunque matiza que «aún es pronto para decidir» y «será el colectivo» el que determine su continuidad. En las filas socialistas, su único edil, José Alejandro Maireles, está previsto que continúe como candidato. Las otras formaciones son una incógnita en estos momentos. Hay que recordar que el resto de corporación la componen el PP (tres ediles), Veïns (dos) y Ciudadanos (uno), en una de las muy pocas localidades de la provincia en las que la formación naranja logró representación.

Betxí: Nebot tratará de mantener la hegemonía de Compromís

En Betxí, donde Compromís (con seis ediles) gobierna en coalición con el PSPV (con tres), todo apunta a que la alcaldesa, Carla Nebot (Compromís), seguirá para intentar prolongar la hegemonía de la coalición valencianista en la localidad (lleva gobernando desde 2011, primero como Bloc). En la bancada socialista se prevén cambios y su actual cabeza de lista, Juanma Moreno, parece que no continuará como alcaldable. En el PP (con tres ediles) tampoco hay ningún escenario seguro, cuyo candidato en 2023 fue Ximo Campos. El otro partido con representación es Unides Podem, con un concejal.

Torreblanca: Agut, con posibilidades de optar a la reelección

Otro municipio castellonense que trabaja con hermetismo absoluto, esperando que el contrario mueva ficha antes, es Torreblanca. En esta localidad de la Plana Alta nadie ha abierto la boca para anunciar su candidatura a las próximas elecciones municipales de 2027. Tras recuperar la alcaldía en 2023, con el apoyo de Torreblanca Decide, no es descabellado afirmar que que Tania Agut tiene muchas papeletas para aspirar a la reelección, más aún al ser un perfil bien valorado a nivel provincial y autonómico. No obstante, tendría el reto de crecer en apoyos para no gobernar en coalición. El PSPV-PSOE trabaja para limarle votos a los populares, pero tampoco concretan sobre si Josefa Tena repetirá o disponen de una alternativa con fuerza. Lo mismo sucede con Compromís, que obtuvo tres concejales en 2023, con Miriam Pañella como cabeza de lista. Luego está la agrupación de electores Torreblanca Decide, que cuya única concejala, Rosana Villanueva, se ganó un puesto en el equipo de gobierno, tras apoyar la investidura de Tania Agut. Informa Juan Francisco Roca.

Morella: Escenario totalmente abierto en la capital de Els Ports

El escenario político en la capital dels Ports continúa completamente abierto y marcado por una legislatura especialmente convulsa, con un gobierno en minoría, tensiones institucionales y varias polémicas que han centrado el debate político y social en la localidad. El actual alcalde y líder de Independents per Morella, Bernabé Sangüesa, evita confirmar si volverá a optar al bastón de mando, aunque sí deja clara su voluntad de mantener vivo el proyecto político que lo llevó a la alcaldía tras desbancar al PSPV después de casi tres décadas de gobiernos socialistas. «Este proyecto debe continuar porque aún hay mucho trabajo que hacer por Morella, como hemos hecho estos cuatro años», afirma. En la oposición, el exalcalde Rhamsés Ripollés tampoco aclara si volverá a liderar la candidatura socialista, que afronta el reto de reconstruir el liderazgo. «El proceso de candidato y equipo compete a la asamblea local, con sus plazos y la necesaria participación. Es momento de eso», señala. Aun así, el dirigente socialista dice estar «a disposición del partido para trabajar comprometido con el proyecto socialista y con Morella». Por su parte, el Partido Popular también deja entrever su intención de mantener a Jesús Ortí al frente del proyecto. Pese a contar únicamente con dos concejales, el PP ha sido clave para garantizar la estabilidad del gobierno municipal y ha logrado ganar protagonismo político durante la legislatura. «Por primera vez en treinta años estamos demostrando que sin los socialistas en el poder Morella puede mejorar y nuestro papel como formación será determinante en la próxima legislatura», afirma Ortí, quien considera «un orgullo» liderar al partido en «una etapa decisiva para Morella». Informa Javier Ortí.